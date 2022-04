El 25,48% dels votants francesos ja han acudit aquest diumenge a les urnes abans de les dotze del migdia en la primera volta de les presidencials, segons ha informat el Ministeri de l’Interior. Això representa una disminució de tres punts de la participació respecte a la mateixa hora en la primera volta de 2017 (28,54%), els anteriors comicis per a la direcció de l’Estat. Després d’unes municipals el 2020 i unes regionals l’any passat marcades per una participació baixíssima, l’abstenció és un dels factors a tenir en compte en aquestes presidencials.

L’elecció del cap de l’Estat monopolitza la vida política a França, on històricament es votava de manera massiva en aquests comicis. Però com que la guerra a Ucraïna va eclipsar mediàticament la campanya i no hi ha hagut debats televisius, existeix el temor que en aquestes presidencials se superi el rècord d’abstenció de la primera volta de 2002, que va ser del 29%. No obstant, almenys al migdia la participació és superior a la de fa vint anys, del 21,39%. Més de 48 milions d’electors estan cridats a les urnes a França, on els col·legis electorals han obert a les vuit del matí i tancaran entre les set i les vuit de la tarda.

Els candidats ja han votat

La socialista Anne Hidalgo va ser la primera dels candidats a votar en una escola a París; després la van seguir, entre d’altres, la ultradretana Marine Le Pen, l’‘insubmís’ Jean-Luc Mélenchon i el president Emmanuel Macron, que va votar passat el migdia a la ciutat balneària de Touquet, al nord del territori francès. Cap d’ells va fer declaracions, ja que els candidats han de respectar el silenci imposat per la llei electoral fins a les vuit de la tarda, quan s’anunciaran els resultats preliminars.

Macron, favorit però perdent avantatge

Segurament, els presidenciables que segueixen més de prop la participació són Le Pen i Mélenchon (ecosocialista), la segona i el tercer en els sondejos. En principi, tots dos depenen de l’electorat jove i popular, més propici a no anar a votar, a diferència de Macron, que és favorit de les eleccions però ha anat perdent avantatge.

Des de la instauració de la Cinquena República el 1958, de les deu eleccions presidencials amb sufragi universal directe, en nou d’elles la participació va superar el 75% en la primera volta i en cinc ocasions van superar el 80%. Però en l’última dècada s’ha deteriorat l’interès dels francesos per la política representativa. «El que em sembla més significatiu és que l’abstenció no para d’augmentar en funció de les classes socials, ja que les diferències en la participació creixen cada vegada més entre les classes mitjanes i superiors i les classes modestes. Ens acostem a una situació semblant a la dels Estats Units», explica a El Periódico Patrick Lehingue, professor a la Universitat de Picardia (al nord del país) i especialista sobre aquesta qüestió.