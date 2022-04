La participació baixa a França, però no s’enfonsa. El 65% dels votants ja han anat aquest diumenge a les urnes abans de les cinc de la tarda, en la primera volta de les presidencials, segons ha informat el Ministeri de l’Interior. Això representa una disminució de tres punts de la participació respecte a la mateixa hora en la primera volta del 2017 (69%), els anteriors comicis per a la presidència de l’Estat. Després d’unes municipals el 2020 i unes regionals l’any passat marcades per una participació baixíssima, l’abstenció és un dels factors que s’han de tenir en compte en aquestes presidencials.

L’elecció del cap de l’Estat monopolitza la vida política a França, on històricament es votava de manera massiva en aquests comicis. Però després que la guerra a Ucraïna eclipsés mediàticament la campanya i que no hi hagués debats televisius, existia el temor que en aquestes presidencials se superés el rècord d’abstenció de la primera volta del 2002, del 29%. Malgrat tot, la participació és superior a la de fa vint anys a la mateixa hora, del 58%. Més de 48 milions d’electors estan cridats a les urnes a França, on els col·legis electorals han obert a les vuit del matí i tancaran entre les set i les vuit de la tarda.

«Evitar la presència de l’extrema dreta en la segona volta»

«Evitar la presència de l’extrema dreta en la segona volta»«Crec que és important votar aquest diumenge per evitar la presència de massa candidats d’extrema dreta en la segona volta», assegura a EL PERIÓDICO Samir Débuchy, director d’una fàbrica, que feia cua per dipositar el vot a les urnes de l’escola Recollets, al costat del canal de Saint-Martin i pròxim a la plaça de la República, en el centre-est de la capital francesa. Malgrat el creixement de la ultradreta en les últimes dècades a França, a París sol obtenir molts pocs vots.

«No hi ha hagut una gran campanya ni grans debats», lamenta, pel seu costat, Louise Gaxie, directora de la fundació Gabriel Péri, un grup de reflexió comunista, que estava asseguda en un dels bancs d’aquesta mateixa escola. Encara que es tracta d’una campanya estranya, amb un debat polític menyscabat pel covid-19 i després per la invasió russa, aquesta tarda hi havia llargues cues a les escoles de la capital francesa. Després que el de París fos un dels departaments amb una participació més baixa aquest migdia, els habitants sembla que s’han posat les piles durant la tarda.

Els candidats ja han votat

La socialista Anne Hidalgo ha sigut la primera dels candidats a votar en una escola a París; després l’han seguit, entre d’altres, la ultradretana Marine Le Pen, l’‘insubmís’ Jean-Luc Mélenchon i el president Emmanuel Macron, que ha votat passat el migdia a la ciutat balneària de Touquet, al nord del territori francès. Cap ha fet declaracions, ja que els candidats han de respectar el silenci imposat per la llei electoral fins a les vuit de la tarda, quan s’anunciaran els resultats preliminars.

Macron favorit, però perd avantatge

Segurament, els presidenciables que segueixen més de prop la participació són Le Pen i Mélenchon (ecosocialista), la segona i el tercer en els sondejos. En principi, tots dos depenen de l’electorat jove i popular, més propici a no anar a votar, a diferència de Macron, que és favorit de les eleccions, però que ha anat perdent avantatge. Després de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna, el dirigent centrista es va veure catapultat per sobre del 30% en els sondejos gràcies a un efecte d’«unitat nacional». Però s’ha anat esvaint i el president ha anat perdent terreny, també a causa del ‘cas McKinsey’ per la despesa destinada a consultories per part de l’Executiu.

Des de la instauració de la Cinquena República el 1958, de les deu eleccions presidencials amb sufragi universal directe, en nou la participació va superar el 75% en la primera volta i en cinc ocasions van superar el 80%. Però en l’última dècada s’ha deteriorat l’interès dels francesos per la política representativa. «El que em sembla més significatiu és que l’abstenció no para d’augmentar en funció de les classes socials, ja que les diferències en la participació creixen cada vegada més entre les classes mitjanes i superiors i les classes modestes. Ens acostem a una situació semblant a la dels Estats Units», explica a El Periódico Patrick Lehingue, professor a la Universitat de Picardia (al nord del país) i especialista sobre aquesta qüestió.