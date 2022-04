L’alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha apuntat avui a un embargament al petroli rus com a pròxima sanció en represàlia per la guerra a Ucraïna, que entra en una nova fase amb la recrudescència del conflicte al Donbass. «És important començar pel petroli, que representa una gran factura i és fàcil de reemplaçar», ha afirmat després de la reunió de ministres d’Exteriors que ha servit per llançar aquest debat.

«De moment no hem arribat a tancar un mètode col·lectiu vinculant, però cada un ho fa per la seva banda i tenen plans per acabar amb aquesta dependència», ha explicat Borrell, posant en relleu el compromís dels socis europeus de fer passos en aquesta direcció. El cap de la diplomàcia europea ha explicat després de la trobada que «tots» els Estats membres s’han conscienciat del «risc» que comporta la dependència del subministrament rus i del fet que és necessari un esforç per fer front a aquesta debilitat. La majoria dels cancellers europeus presents han advocat per un «enfocament maximalista» cap a Rússia, que inclou cessar les compres de petroli i gas i la necessitat de «mantenir el consens sobre les sancions» i protegir la «unitat dins de la Unió Europea». Corredors humanitaris Els cinc paquets de sancions que la UE ha adoptat fins ara van ser decidits per unanimitat pels 27 membres del bloc, però el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, es resisteix a mesures que vagin més enllà del que ja ha sigut aprovat. «Sabem que és molt difícil per a alguns Estats membres», ha reconegut el ministre de Relacions Exteriors d’Irlanda, Simon Coveney. La seva homòloga alemanya, Annalena Baerbock, mentrestant, ha defensat la idea d’una consulta per facilitar l’adopció d’aquestes sancions. D’altra banda, el canceller federal austríac, Karl Nehammer, ha mantingut avui un cara a cara «molt directe, franc i dur» a Moscou amb el president rus Vladímir Putin. «He abordat els greus crims de guerra comesos a Butxa (a prop de Kíiv) i a altres llocs, i he remarcat que els responsables han de retre comptes», ha assenyalat en un comunicat el mandatari conservador austríac. El canceller federal austríac ha insistit en la necessitat de corredors humanitaris per portar aigua potable i menjar a les ciutats assetjades d’Ucraïna, i evacuar dones, nens i ferits.