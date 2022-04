Marine Le Pen ha guanyat clarament les eleccions presidencials franceses a la Catalunya Nord. La candidata ultradretana ha obtingut el 32,74% dels vots. I lluny, darrere seu, el president francès, Emmanuel Macron ha sumat un 20,54% dels suports. En un primer moment, Mélenchon anava en segona posició en el recompte, però després de completar-se l’escrutini s’ha confirmat la seva tercera posició amb un 19,20% dels sufragis.

Els resultats del feu ultradretà contrasten amb el recompte general francès, en què Macron ha quedat davant de Le Pen amb un 27,6% i un 23,4% respectivament. Tot i així, la victòria de Le Pen a la Catalunya Nord no sorprèn. I és que és precisament en aquesta porció del sud del territori francès on el seu partit, Reagrupament Nacional, és més fort.

Bastió de la ultradreta

Va ser en concret a Perpinyà, la ciutat més gran en mans de RN i governada per la seva exparella i artífex del gir moderat del partit iniciat fa més d’una dècada, Louis Aliot, on l’aspirant ultra va donar el tret de sortida a la seva candidatura el 4 de juliol, tres setmanes després de la patacada en les regionals, i on va fer també el seu últim míting abans de les eleccions. A aquesta trobada hi van acudir més de 3.000 fidels a acompanyar-la.

De fet, el triomf de la candidata ultradretana ha sigut tan gran, que ha superat gairebé tres punts els últims resultats electorals del 2017. En aquells comicis, en la primera volta va obtenir el 30,05% dels vots, seguida de Mélenchon que va obtenir el 21,14%.