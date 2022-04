El setge s’estreny sobre Apple. En les últimes setmanes, la creixent pressió internacional per regular el gegant tecnològic nord-americà s’ha rellançat a Europa amb l’aparició de noves investigacions i denúncies contra un model econòmic que, assenyalen, abusa de la seva posició dominant al mercat per mantenir el seu control.

La batalla va començar el 2016, però no va ser fins fa dos anys que Spotify va demandar Apple davant els tribunals europeus per obligar les empreses a pagar un 30% dels seus ingressos per subscripció per poder aparèixer a l’App Store, l’única botiga digital per als usuaris d’iPhone i Mac. El 4 de març passat, la Unió Europea (UE) va recollir aquestes queixes per preparar la que podria ser la primera acusació per monopoli a Europa contra la multinacional fundada per Steve Jobs, segons va informar el ‘Financial Times’.

Tot i que l’acció judicial de Brussel·les podria tardar mesos a formalitzar-se i fins i tot quedar en paper mullat, el rum-rum evidencia el malestar generalitzat amb la manera com opera Apple i la intenció regulatòria de la UE. L’App Store és l’única porta d’entrada a centenars de milers de dispositius iOS i negar-se a pagar la comissió establerta per l’empresa de la poma és renunciar a un 31% del mercat d’smartphones a Europa i fins a un 60% als Estats Units, segons Statcounter. Un suïcidi.

Aliança contra el pagament a l’App Store

A més d’Spotify, altres companyies com Tinder, Epic Games (creadora del famós videojoc ‘Fortnite’, que no és operatiu en el sistema iOS) i fins i tot News Media Europe, el principal ‘lobby’ europeu d’editors de diaris, es van aliar el setembre passat per pressionar en contra del pagament d’aquesta comissió, que consideren un «avantatge injust». El 17 de febrer Epic Games va demandar Apple davant la UE pel mateix assumpte.

Davant aquests moviments, Apple ha mirat de calmar les aigües. La comissió per entrar a App Store és del 30% dels ingressos el primer any i del 15% a partir d’allà. Al novembre, Apple va anunciar que la comissió es rebaixaria en la seva totalitat al 15% però només per als petits desenvolupadors, una decisió amb què vol dotar-se d’arguments davant les acusacions de monopoli.

Investigacions i multes

No obstant, el dia 4 va ser l’Autoritat del Mercat de Competència del Regne Unit que va anunciar l’obertura d’una investigació contra Apple per possibles pràctiques monopolístiques. El mateix tipus d’organismes reguladors a Itàlia i Alemanya han obert indagacions per estudiar l’abast del denunciat bloqueig de la competència.

El país europeu que més ha pressionat Apple ha sigut França, que l’any passat va sancionar la companyia amb una multa de 1.000 milions d’euros per violar les seves lleis antimonopoli i amb una altra de 25 milions per alentir el funcionament dels vells models d’iPhone sense avisar els seus usuaris. El dia 10, el ‘lobby’ més gran de les ‘start-ups’ franceses ha presentat una demanda contra la companyia per presumptament haver vulnerat les lleis de privacitat europees al recollir informació sense demanar permís per a publicitat personalitzada.

Més enllà d’Europa, aquestes mesures s’emmarquen en un creixent context global de regulació de les grans tecnològiques que també té en el punt de mira gegants com Amazon, Facebook i Google. El juliol de l’any passat, el subcomitè antimonopoli del Congrés dels EUA va presentar un informe en el qual acusava Apple d’exercir «massa poder» amb aquesta comissió. Les denúncies es comencen a acumular per al gegant de la poma blanca.