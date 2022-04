El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat que Rússia està acumulant grans quantitats de soldats i equipament militar per una nova ofensiva. En una intervenció al parlament de Corea del Sud, el líder ucraïnès ha expressat que Moscou estaria intentant donar "nous cops" amb l'objectiu de fer caure la "resistència nacional" d'Ucraïna. El president ucraïnès ha advertit que les sancions imposades fins ara són insuficients i ha insistit a desconnectar Rússia del sistema financer mundial i acabar amb les exportacions russes de recursos energètics. Zelenski també ha assegurat que hi ha "desenes de milers" de morts a la ciutat de Mariúpol i que almenys 300 hospitals haurien quedat destruïts des de l'inici de la invasió russa.

"Mariúpol ha estat destruït, hi ha desenes de milers de morts, però, tot i això, els russos no estan aturant la seva ofensiva", ha lamentat Zelenski davant el parlament de Corea del Sud. Segons el president, l'única via per aturar el "xantatge" de Rússia és "treballar estratègicament". "Com més empreses aturin les operacions amb Rússia, més ràpid abandonarà la seva militància i buscarà compromisos amb el món", ha apuntat el cap d'estat ucraïnès. Les forces prorusses al Donetsk corroboren la versió de Zelenski. Segons recull l'agència russa RIA, el cap de l'autoproclamada República Popular del Donetsk, Denis Pushilin, ha assegurat aquest dilluns que l'operació per alliberar el territori cal que "s'intensifiqui". "Com més ens retardem, més civils pateixen per ser ostatges de la situació. Hem indicat algunes zones en què cal accelerar determinades mesures", ha indicat Pushilin.