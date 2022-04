Almenys 16 persones han resultat ferides,vuit d’elles amb trets de bala, en un tiroteig aquest dimarts al matí al metro de Nova York. La policia està buscant a un home amb una màscara de gas i una armilla taronja com a possible sospitós de l'atac, segons assenyalen aquestes mateixes fonts.

Els mitjans dels Estats Units apunten que el presumpte autor de l'atac ha aconseguit fugir i està actualment en recerca i captura.

Imatges distribuïdes en les xarxes socials mostren a diverses persones ferides i cobertes de sang sent ateses en una andana de l'estació del carrer 36 a Brooklyn, al barri de Sunset Park, una zona amb una gran població mexicana. També s'han publicat algunes fotografies d'un vagó de metre ple de fum. Un testimoni, Yav Montà, ha dit a la CNN que el tiroteig, que inicialment "sonava com a focs artificials", s'ha originat al vagó en el qual viatjava aquest matí al costat d'unes 40 o 50 persones.

URGENTE 🇺🇸 | Alarma en New York producto de una balacera ocurrida en la estación de metro de Brooklyn. pic.twitter.com/8WP0sJpjpa — Daily News 24 (@DailyNews240) 12 de abril de 2022

Fonts policials també han reportat que hi ha fum a l'interior de l'estació afectada. Tot i això, els agents afirmen que "no hi ha elements explosius actius" a l'estació.

L'alcalde de Nova York, Eric Adams, ha assegurat a través d'un comunicat que està al cas de les últimes informacions sobre l'incident, i ha demanat als ciutadans que s'allunyin de la zona de Brooklyn per permetre als serveis d'emergència treballar en les millors condicions possibles. En la zona pròxima a l'atac, situada al barri de Sunset Park, els carrers s'han tallat al trànsit, les escoles pròximes han estat confinades i estan concentrades nombroses ambulàncies i unitats policials, inclosos camions de la brigada especialitzada en bombes.

Així mateix, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha estat informat del tiroteig i manté contacte amb Adams i la policia "per oferir qualsevol assistència, si es necessita".

Caos a Time Square per una explosió

Diumenge a la tarda, la famosa plaça de Times Square de Nova York també va ser escenari d’un episodi de pànic col·lectiu, quan va sonar una forta explosió que va sorprendre les persones que es trobaven allà. El terrabastall es va sentir al voltant de les 19 hores (hora local) i va sortir del sistema de clavegueram. De seguida va començar a sortir fum d’algunes de les clavegueres. Això va provocar la por i el desconcert dels presents, que es van apressar a sortir corrents i cridant del lloc.