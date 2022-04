El Departament d’Estat nord-americà va ordenar l’evacuació del personal no essencial del consolat nord-americà a la ciutat oriental xinesa de Xangai i dels seus familiars pel repunt de casos de covid i <strong>les dures mesures </strong>imposades per les autoritats xineses per controlar-lo.

La institució va publicar ahir un comunicat anunciant aquesta mesura després que divendres passat autoritzés l’evacuació voluntària dels treballadors de la representació. Així mateix, el Departament va aconsellar «reconsiderar» qualsevol viatge a la Xina per «l’execució arbitrària de les lleis locals» i per les restriccions vigents per contenir la covid. També aconsella no viatjar a Hong Kong, a la província de Jilin i a la municipalitat de Xangai per les estrictes mesures imposades per frenar els rebrots, «incloent-hi el risc que se separin pares i nens». Un dels efectes més sonats del prolongat confinament de Xangai han sigut les dificultats dels ciutadans per proveir-se de menjar i altres productes bàsics, tot i que les autoritats han repartit alguns aliments a la població. El cap de setmana passat, Pequín va presentar una queixa formal a Washington per criticar les restriccions xineses anticovid, que inclouen el confinament de ciutats senceres com en el cas de Xangai. «No estem gens satisfets amb les acusacions nord-americanes. Ens hi oposem fermament, i hem presentat una queixa formal per aquest motiu», va dir el portaveu d’Exteriors, Zhao Lijian. Si bé la resta del món s’ha resignat a conviure amb el virus, les autoritats xineses insisteixen en la seva estratègia de «zero covid» malgrat que l’última onada s’hagi saldat fins ara amb dos morts i un alt repunt de casos sobretot asimptomàtics. L’alta transmissibilitat de la variant òmicron ha tornat la Xina a la casella de sortida en la seva particular «batalla» contra la covid, amb fortes restriccions a la mobilitat i les fronteres tancades a l’exterior, a més dels esmentats confinaments. El nombre total de contagiats actius a la Xina continental ascendeix a 21.991, 77 d’ells en estat greu, segons els comptes de la Comissió Nacional de Salut del país. Segons les seves estadístiques, des de l’inici de la pandèmia, es van infectar 166.849 persones al país i en van morir 4.638, les últimes dues el març passat, que van ser les primeres morts comptabilitzades en més d’un any