Almenys 20 persones han mort i una es manté desapareguda a les Filipines arran del pas d’una tempesta tropical que ha arrasat la part central de l’arxipèlag, segons van confirmar aquest dimarts les autoritats. En la seva última actualització, el Consell Nacional per a la Gestió i Reducció del Risc de Desastres va precisar que més de 17.000 persones han sigut evacuades als centres provisionals habilitats per les autoritats.

La tempesta tropical Megi, batejada a les Filipines com a Agaton, va entrar diumenge per la costa est del país en direcció nord-oest, causant inundacions i esllavissades als arxipèlags de Bisayas i Mindadao, al centre i sud del país. En total, unes 139.000 persones s’han vist afectades per la tempesta, i s’han comptabilitzat més de 286 inundacions a tot el país. La tempesta, que ha perdut força i intensitat, es troba actualment a prop de l’oriental illa de Samar.

Megi és la primera gran tempesta que castiga el 2022 el país, propens als desastres, i que registra una mitjana de 20 tifons cada any. El desembre, el tifó ‘Rai’, el més poderós a arribar a les Filipines l’any passat, va deixar almenys 409 víctimes mortals; mentre que el tifó ‘Haiyán’, el més gran que mai ha tocat terra, va provocar el novembre del 2013 unes 7.000 morts al llarg de l’arxipèlag.