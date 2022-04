El Govern de Boris Johnson ha signat un acord per enviar a Rwanda «desenes de milers» d’immigrants que entrin il·legalment al Regne Unit creuant el canal de la Mànega. Els sensepapers que desembarquin a la costa britànica en petites embarcacions clandestines seran enviats per avió «amb bitllet només d’anada» a camps d’internament a més de 6.000 quilòmetres, al país centreafricà que el Regne Unit va demanar l’any passat a l’ONU que investigués per presumptes maltractaments, desaparicions, assassinats i tortures. Johnson, no obstant, el va descriure com «un dels països més segurs del món».

La nova tàctica per desfer-se dels sensepapers és molt polèmica i xocarà amb fortes barreres pràctiques i legals, com va reconèixer Johnson. «No es farà de la nit al dia». Els partits de l’oposició i organitzacions com Amnistia Internacional i Refugee Action han repudiat un esquema «esgarrifós», «cruel», «inhumà», «impracticable» i «extremadament costós» que no servirà per aturar el flux de persones que busquen refugi.

«Raons humanitàries»

«Si van per aquest camí, si creuen el canal de la Mànega il·legalment en aquestes embarcacions, s’arrisquen a acabar a Rwanda», va declarar el primer ministre. La nova disposició afectaria fonamentalment homes que viatgin sols. En teoria es mantindrien al país africà fins que se solucionés la seva petició d’asil al Regne Unit o fins i tot serien tornats al seu país d’origen. Johnson es va desplaçar dijous a Kent, la regió on arriben les llanxes d’il·legals, per presentar un pla concebut, «per raons humanitàries» i «fet possible gràcies a les llibertats del Brexit». El pla, negociat durant nou mesos amb les autoritats de Kigali per la ministra d’Interior, Priti Patel, que es va desplaçar a la capital ruandesa per firmar l’acord, tindrà un cost inicial de 120 milions de lliures (144 milions d’euros). Patel va explicar que Rwanda ha rebut 130.000 refugiats de múltiples països i ha mostrat «respecte per aquesta gent permetent-los reiniciar les seves vides».

A més d’enviar-los a Rwanda, el Govern proposa la imposició de penes de presó que poden arribar a ser de cadena perpètua per als traficants d’immigrants. Efectius de la Marina d’Anglaterra han passat a reforçar els controls al Canal i es destinaran 60 milions per millorar l’equipament del personal que vigila la costa.

Distracció del ‘Partygate’

Des del punt de vista polític, Johnson, de nou en la corda fluixa, té clar que aquest gran salt en les tàctiques per al control de la immigració complaurà molts dels seus votants i diputats defensors del Brexit. El primer ministre anuncia el pla ara que tornen a sorgir les crides demanant la seva dimissió després d’haver rebut una primera multa, que pot no ser l’única, per la seva participació en les festes a Downing Street durant el confinament. «És per si una política menyspreable, però a més se suma el fet que l’hagin presentat avui per distreure’ns del ‘Partygate’», assenyalava la ministra principal d’Escòcia, Nicola Sturgeon. «Queda al descobert la fallida moral del govern ‘tory’. Una vergonya».