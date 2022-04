Jerusalem torna a ser escenari de disturbis. L’Esplanada de les Mesquites a la Ciutat Santa, el tercer lloc més sagrat de l’islam i el primer del judaisme, es converteix en un camp de batalla amb més de 150 ferits en el bàndol palestí. Centenars de palestins han sigut arrestats. Els agents israelians s’han enfrontat als fidels musulmans des de primera hora del matí. Les imatges de violència i caos recorden els enfrontaments ocorreguts el maig passat, que van acabar amb una guerra a gran escala entre Hamàs i Israel i amb 250 palestins i 13 israelians morts.

Durant aquest devot divendres, coincideixen tres festivitats religioses: el Péssah, la Pasqua jueva i el Divendres Sant del cristianisme, i els musulmans celebren la seva segona jornada de pregària el seu mes de Ramadà. El dia ha començat amb la incursió de matinada de diversos agents de policia a l’interior de la mesquita Al-Aqsa, on diversos vídeos mostren fidels lligats de mans de cap per avall. Aquest gest de l’Exèrcit israelià ha sigut vist com una provocació en un lloc de culte. Mentrestant, centenars de palestins s’han desplaçat des d’Israel per unir-se a les pregàries.

«Noble resistència»

«La nostra gent a Jerusalem no està sola en la batalla per Al-Aqsa; tots els palestins, la seva noble resistència i el seu poder vital estan amb ells», ha assenyalat el portaveu de Hamàs, Fauzi Barhum. Les forces israelianes han respost amb trets de bales de goma al llançament de pedres per part dels palestins. Almenys 152 persones han resultat ferides en els enfrontaments, segons la Mitja Lluna Vermella Palestina. La policia israeliana ha informat de tres agents ferits. Certs vídeos a les xarxes socials han mostrat els atacs de guàrdies uniformats a periodistes i fotògrafs que documentaven els fets.

En un missatge en àrab en el seu compte de Twitter, el ministre d’Afers Exteriors, Yair Lapid, ha defensat que «Israel garanteix la llibertat de culte per a les persones de totes les religions a Jerusalem». «El nostre objectiu és que tots puguin fer les seves oracions en silenci el mes de Ramadà», ha afegit. També ha assenyalat que la coincidència d’aquestes tres festivitats religioses «indica els factors que tenim en comú, i en aquest marc no hem de permetre que qualsevol els converteixi en una plataforma per a l’odi, la incitació i la violència».

Govern en risc

Per la seva banda, tant Jordània, encarregada de la gestió d’aquest lloc sant, com l’Autoritat Palestina han condemnat les accions de la policia. Mentrestant, en el si del govern israelià es podia sentir com trontollaven els seus dèbils fonaments. El líder del partit islamista Raam ha advertit a la coalició de l’Executiu del risc que corre la seva unió. «El mal continu a Al-Aqsa és una línia vermella per a nosaltres, fins i tot en el context de l’estabilitat de la coalició», ha dit Mansour Abbasen una entrevista en Ràdio Al-Shams. El seu diputat, Mazen Ghnaim, ha amenaçat d’abandonar la coalició.

تشير الصلة بين عيد الفصح ورمضان وعيد القيامة إلى العوامل المشتركة بيننا، ويجب في هذا الإطار ألا نسمح لأي شخص بتحويل هذه العوامل لتكون منبرا للكراهية والتحريض والعنف. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) 15 de abril de 2022

«Un govern que actua d’aquesta manera no té dret a existir», ha afirmat en un comunicat dirigit al primer ministre, Naftali Bennett. El govern israelià ja està a punt del col·lapse després de perdre la majoria. L’abandonament de l’aliança per part d’un membre del seu propi partit ha provocat el bloqueig de la Knesset, el Parlament israelià, davant l’absència d’una majoria. A més, aquesta crisi política coincideix amb una crisi de seguretat als dos costats de la Línia Verda.

Quatre atacs a territori israelià en tot just dues setmanes han provocat la mort de 14 persones, la xifra més elevada dels últims anys. Les forces israelianes han respost amb una ofensiva militar als territoris ocupats palestins la xifra d’assassinats dels quals ja voreja la vintena, incloent-hi dos menors. Des de l’Autoritat Palestina, consideren que els fets ocorreguts aquest divendres beneït «equivalen a declarar la guerra al nostre poble palestí», segons declaracions de Nabil Abu Rudeineh, portaveu del president Mahmud Abbas.