El Ministeri de Defensa rus ha confirmat aquest divendres de matinada que el creuer missilístic 'Moskva' es va enfonsar el dimecres al mar Negre. No obstant això, no atribueix el naufragi a un atac de l'exercit ucraïnès, que va assegurar el dijous que el vaixell havia estat aconseguit per dos míssils 'Neptú', els quals havien causat "danys greus" a la seva estructura. En canvi, Moscou va afirmar que s'havia produït un "incendi accidental" i ara ha informat que es va enfonsar quan era remolcat enmig d'una tempesta.

El 'Moskva', joia de l'era soviètica, era el vaixell insígnia del flota russa al mar Negre i estava al comandament de la resta de vaixells militars de la zona. El portaveu del Departament de Defensa estatunidenc, John Kirby, va confirmar que "va haver-hi una explosió" al vaixell, si bé ha reconegut que els Estats Units no pot confirmar-ne les causes. "No estem completament segurs del que va succeir. Confirmem que va haver-hi una explosió bastant important que va causar danys importants", va informar Kirby a la cadena CNN. També va dir el vaixell "és capaç d'obrir-se camí per si mateix" i es dirigeix "possiblement cap a l'est", un extrem que ha quedat ara descartat amb la confirmació del seu enfonsament per part de Rússia.