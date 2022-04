El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha advertit que el president rus, Vladimir Putin, pot recórrer a l'armament nuclear i que "tots els països del món" han de preveure aquest escenari. "No només jo, tot el món, tots els països han d'estar preocupats. Podria ser que no fos informació real, però també podria ser veritat", ha assenyalat el president ucraïnès a la CNN. Zelensky ha assegurat que per a l'exèrcit rus "la vida de la gent no val res" i que per això podrien optar per les armes nuclears. De fet, aquesta és una possibilitat sobre la qual també ha advertit l'exèrcit dels Estats Units. D'altra banda, segons el 'The Washington Post', Rússia ha advertit als EUA sobre "conseqüències imprevisibles" si continua armant Ucraïna.

La possibilitat que Rússia pugui utilitzar armes nuclears també és un dels escenaris que la CIA segueix de prop, tot i que encara no té constància que Putin hagi optat per aquest camí, segons el seu director, Bill Burns. Mentrestant, des del bàndol rus, s'ha amenaçat els Estats Units a través d'una nota diplomàtica de "conseqüències imprevisibles" si continua subministrant armes a l'exèrcit ucraïnès per combatre les forces russes. En la nota s'apunta que els Estats Units i els seus aliats de l'OTAN estan "afegint benzina" al conflicte, després que el president del país, Joe Biden, aprovés un paquet d'armes valorat en 800 milions de dòlars i que inclou míssils de llarg abats i vehicles militaritzats. Està previst que els primers enviaments arribin a Ucraïna en pocs dies, segons el rotatiu nord-americà. El camp de batalla Paral·lelament, l'exèrcit rus ha tornat a posar els ulls sobre Kíiv després de l'atac a la fàbrica d'armes a les afores capital ucraïnesa durant la nit passada, una ofensiva que arriba hores després de l'enfonsament d'un del vaixells insígnia russos com a conseqüència d'un míssil ucraïnès. El Ministeri de Defensa rus ha amenaçat en incrementar els atacs i ha assegurat que té sota control la planta metal·lúrgica Ilych de Mariúpol. D'altra banda, Rússia ha ordenat a 18 treballadors de la delegació de la UE a Moscou que abandonin el país en breu i els ha declarat com a persones non grata, segons informa Interfax. Paral·lelament, la justícia russa ha obert una causa contra Google i Wikimedia Foundation per no eliminar informació que les autoritats russes consideren falses o continguts no autoritzats. Per aquest motiu, poden haver de fer font a una multa de 12 milions de rubles i 8 milions de rubles, respectivament.