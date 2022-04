A 300 quilòmetres a l’est de la costa de Hong Kong aquest dissabte ha esclatat un petroler, provocant la mort d’una persona i deixant-ne sis més de ferides, segons han informat les autoritats. L’explosió al barco ‘Chuang Yi’ va tenir lloc a les 04.05 de la matinada –les 09.05 d’Espanya–. Pràcticament alhora, un altre petroler que transportava 750 tones de gasoil des d’Egipte fins a Malta va naufragar a la costa sud-est de Tunísia. Les autoritats han assegurat que podran evitar una contaminació de gran abast.

De moment, es desconeixen les causes del primer incident. Segons han explicat les autoritats, després de la detonació es va desplaçar un equip de rescat al lloc dels fets. Per quan van arribar l’incendi ja s’havia apagat. Un avió i dos helicòpters van ser enviats a rescatar els set membres de la tripulació del ‘Chuang Yi’. Tanmateix, un ja havia mort.

Entre els ferits hi ha tres indonesis a la trentena i un va patir cremades de segon grau al 30% del cos. Els altres es van cremar la cara. Dos indonesis més i un birmà, tots d’entre 30 i 40 anys, van patir ferides lleus. Les autoritats no van poder veure cap fuga de petroli a causa de la falta de visibilitat al fer-se fosc.

Sense víctimes

En l’incident que ha tingut lloc a Tunísia no s’han de lamentar víctimes, tot i que es tem que hi hagi un desastre natural. La ministra de Medi Ambient, Leila Chikhaoui, entrevistada al migdia per la televisió nacional, va afirmar que la situació estava «sota control». El departament que dirigeix va anunciar «la instal·lació de barreres anticontaminants al voltant de la zona del naufragi, el bombatge previst del gasoil i la inspecció per part de bussejadors de l’estat del buc».

El petroler ‘Xelo’, de 58 metres de llarg i 9 d’ample i que té pavelló de Guinea Equatorial, es dirigia cap a l’illa de Malta, procedent del port de Damieta, a Egipte, segons el ministeri. Per protegir-se de les males condicions meteorològiques, el barco havia sol·licitat entrar en aigües territorials tunisianes divendres a la nit. Quan era a uns 7 km de la costa del golf de Gabes, el petroler es va començar a enfonsar, segons el ministeri. L’aigua es va filtrar a la sala de màquines, pujant fins a gairebé dos metres.

Les autoritats tunisianes van evacuar llavors la tripulació, composta per set persones, que era a bord del vaixell en perill, va afegir el ministeri.