Unes imatges del que podria ser el vaixell rus Moskva poc abans que s’enfonsés al mar Negre es van començar a difondre ahir per les xarxes socials. A la de l’esquerra, que no ha pogut ser verificada, s’hi veu una columna de fum negre que surt del vaixell. S’hi pot apreciar que s’han desplegat bots salvavides, però no es veuen mariners a la coberta, que el vaixell s’inclina a babord i que hi ha dues mànegues que llancen aigua enlaire. Amb tot, és impossible avaluar completament la situació a bord basant-se en la fotografia, però es pot suposar que al vaixell s’hi ha declarat un foc.