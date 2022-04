Malgrat que el president rus, Vladímir Putin, es prodigava amb certa freqüència en els mitjans de comunicació abans d’iniciar la guerra a Ucraïna, una vegada iniciats els atacs les seves aparicions públiques són menys freqüents. De fet, fins i tot s’ha dit que podia estar malalt.

Però poc se sap del seu entorn familiar des que el Kremlin confirmés, l’abril del 2014, que s’havia divorciat de la seva dona, Liudmila, després de 30 anys de matrimoni.

La parella va tenir dues filles: Maria (que en l’actualitat té 36 anys) i Ekaterina (35). A finals del 2015, se li va preguntar al president rus en una roda de premsa per les seves filles. «Les meves filles viuen i treballen a Rússia i mai han viscut en cap altre lloc», va assegurar fa una mica més de anys.

Qui són les filles oficials?

Però, ¿qui és Maria i Ekaterina? La menor és una mica més coneguda que la primogènita, ja que va estar casada cinc anys –es va divorciar el 2018– amb l’oligarca rus Kiril Shamalov, accionista majoritari de la petroliera i gasista siberiana Sibur. Ekaterina, que va canviar el seu cognom pel de Tíjonova –pel que sembla per la seva àvia materna– I, a més, és ballarina acrobàtica i directora de dues iniciatives a la Universitat Estatal de Moscou: la Fundació Nacional de Desenvolupament Intel·lectual i el Centre Nacional de la Reserva Intel·lectual.

A més, és una reconeguda investigadora d’intel·ligència artificial. La premsa russa també assenyala que té un càrrec directiu en una empresa russa de processament de gasos i petroquímics.

Mare de dos nens

María, la més gran, viu a Moscou amb el seu marit holandès, el milionari Jorrit Faassen, que va treballar com a alt càrrec de l’empresa Gazprom –responsable del búnquer nuclear de Sibèria on suposadament s’amaga la família Putin–. Suposadament tenen dos fills, ja que Putin ha dit que és avi, tot i que no se sap gaire cosa respectea aquest tema. Tot i que des de fa anys va canviar el seu cognom, com la seva germana, pel de Vorontsova per preservar el seu anonimat, la seva identitat a Rússia no és cap misteri.

Tal com va confirmar el seu pare, va estudiar a la Universitat Estatal de Sant Petersburg i a la de Moscou, i ha arribat a convertir-se en una endocrina pediàtrica i investigadora mèdica de renom. Maria, a qui també anomenen Masha, viu amb el seu marit i els seus dos fills en un gratacel de Moscou.

Més descendència?

Hi ha rumors que, a més, Vladímir té una tercera filla amb la seva presumpta nòvia (amb la qual no ha arribat a casar-se), l’exgimnasta rítmica russa Alina Maràtovna Kabàieva. Però ni la relació ni, per descomptat, la filla han sigut oficialment confirmades.

En cas de ser certa la relació i la descendència de Kabaeva, la nova família viuria des del 2015 en una zona de màxim luxe als afores de Moscou anomenada Rublievo, on periòdicament els veïns pateixen controls de seguretat.