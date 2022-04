La xifra de ciutadans que han abandonat Ucraïna fugint de la invasió russa ha superat els cinc milions, segons ha informat l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR). En un període de vuit setmanes, l’atac del Kremlin ha provocat un massiu desplaçament de la població, inèdit al continent europeu des del final de la Segona Guerra Mundial.

A més dels refugiats a l’exterior, la guerra ha obligat més de set milions d’ucraïnesos a abandonar casa seva i buscar un lloc segur dins el seu propi país, convertint-se en el seu cas en desplaçats interns.

La majoria dels refugiats han passat a territori de la UE creuant els llocs fronterers de Polònia, Eslovàquia, Hongria i Romania, on els governs i voluntaris han intentat ajudar aquesta població, formada majoritàriament per dones i nens, a trobar feina i un lloc on allotjar-se.

«Quan un mira el nombre de refugiats a l’Europa central, es tracta d’una cosa sense precedents», ha assegurat Jakub Andrle, coordinador del programa de migracions de l’oenagé Gent amb necessitat, amb base a la República Txeca. «És important recordar que el nombre es pot incrementar ràpidament, en qüestió de dies, depenent de la situació sobre el terreny».

El principal destí dels refugiats és Polònia, on molts tenen familiars i contactes atesa la importància de la comunitat ucraïnesa establerta allà. Segons Katarina Pleskot Kollarova, de la mateixa organització, el Govern polonès, després d’encaixar de forma satisfactòria l’impacte de les primeres onades, s’ha de preparar per establir infraestructures destinades a acollir aquesta marea humana a llarg termini. En ciutats com Praga, es fa cada cop més difícil trobar espai lliure per acollir els ucraïnesos, i és complicat mantenir les famílies juntes.