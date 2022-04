El cara a cara televisat que va enfrontar dimecres els dos candidats a la presidència de França, Emmanuel Macron i Marine Le Pen, va aconseguir una audiència de 15,6 milions d’espectadors, gairebé un milió menys que el debat que van mantenir els dos candidats abans dels comicis del 2017. La dada, difosa per Médiamétrie, situa l’últim debat com el menys vist de la història, lluny dels 20 i fins i tot dels 30 milions als quals van arribar en moments com la dècada dels vuitanta, quan també el panorama televisiu era molt diferent. Els dos aspirants van utilitzar la cita per contraposar les seves diferents visions per a França i per a Europa, si bé Macron sembla que n’ha sortit més ben parat. Segons un sondeig de la cadena BFMTV, un 59% dels espectadors creuen que el president va ser més convincent, davant el 39% que aposta per la líder d’Agrupació Nacional.

Cada candidat, no obstant, fa la seva pròpia lectura. Per al president de la formació ultradretana, Jordan Bardella, Macron va mantenir una actitud «arrogant» i «despectiva» cap a la seva rival política. «Corria darrere de Marine Le Pen», ha dit a BFMTV. En l’entorn de La República en Marxa, per la seva banda, presumeixen de l’actuació de Macron. El primer ministre, Gabriel Attal, ha declarat a Franceinfo que Agrupació Nacional s’ha limitat a criticar la «forma» de Macron, cosa que implica que «tenen poques coses a dir sobre el fons». Attal ha advertit també que Le Pen pot haver «canviat el to» del seu discurs per atraure un votant més moderat. «Però en el fons», ha afegit, «no ha canviat». Entre els que han valorat el debat figura a més el líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, tercer candidat més votat a la primera volta i que ha descrit com a «desaprofitament» el cara a cara Macron-Le Pen. Segons el seu parer, «el país mereix una cosa millor», per la qual cosa té la vista posada ja «en la tercera volta», com ha descrit les eleccions parlamentàries del juny.