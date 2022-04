Vladímir Putin no ha esperat fins a l’aniversari de la victòria soviètica sobre l’Alemanya nazi el 9 de maig del 1945 per cantar victòria a Mariúpol, la ciutat portuària del sud-est d’Ucraïna que permetria a les seves tropes establir una continuïtat territorial entre les seves conquestes a Crimea i les seves ambicions al Donbass. El president rus va dir dijous que l’operació militar que ha enderrocat la ciutat sembrant-la de cadàvers ha sigut «un èxit», malgrat que els seus mateixos assessors reconeixen que a Mariúpol hi continuen resistint milers de militars ucraïnesos. Molts d’ells estan al laberíntic subsol de la planta siderúrgica d’Azovstal, un os tan difícil de rosegar que ha obligat el líder del Kremlin a canviar de tàctica: ja no busca prendre la planta sinó escanyar-la.

En una reunió amb el seu ministre de Defensa, degudament coreografiada davant les càmeres, Putin va anunciar que els plans per aconseguir el control de la siderúrgica han sigut avortats. «No hi ha cap necessitat de penetrar per aquestes catacumbes i arrossegar-se pel subsol d’aquestes instal·lacions industrials», va assegurar l’autòcrata rus després de remarcar que és important «preservar la vida i la salut» dels seus soldats. «Bloquegem la zona industrial perquè no hi entri ni una mosca», va afegir davant el ministre Sergei Xoigu, que el mirava amb rostre lúgubre.

Del cop de volant del Kremlin es desprèn el rebuig de Putin de quedar empantanegat indefinidament als 24 quilòmetres de túnels subterranis que perforen el subsol d’Azovstal, on quedarien uns 2.000 militars ucraïnesos, segons les mateixes estimacions russes, a més d’un miler de civils i uns 500 soldats ferits. Un terreny així és propici per a tota mena d’emboscades i trampes, una potencial ratera per a un exèrcit que ha perdut milers de soldats i oficials a Ucraïna i que comença a escoltar les protestes irades dels seus familiars, com va passar després del recent enfonsament del Moskva, el vaixell insígnia de l’Armada russa al mar Negre.

Cadàvers en fosses comunes

«Han entès que físicament no poden apoderar-se d’Azovstal, on han patit grans pèrdues», va dir l’assessor presidencial ucraïnès, Oleksi Arestovitx, un dia després que el comandant de les seves forces en la siderúrgica fes una crida al món per propiciar l’«extracció» dels militars i civils que hi continuen amagats i portar-los a un tercer país. Però en aquesta guerra no sempre les coses són com semblen i l’ús de la propaganda continua tan en voga com en els seus millors temps. I és que, segons l’exèrcit ucraïnès, poques hores després que Putin anunciés el canvi de tàctica a l’acereria, les seves tropes haurien mirat d’irrompre amb tot a les seves entranyes, una informació que no ha sigut corroborada de forma independent.

El que està clar és que Rússia continua sense acceptar corredors humanitaris per evacuar els 120.000 civils que quedarien a Mariúpol, civils que estan sortint amb comptagotes pel seu propi compte i risc. Entre tanta desesperació l’alcalde de la ciutat va acusar les tropes enemigues d’haver comès «bàrbars» crims de guerra a Mariúpol. Vadim Boitxenko va assegurar que els militars russos han enterrat civils abatuts en els bombardejos en fosses comunes del veí poble de Manhuix. «Els russos han cavat trinxeres gegants d’una amplada de 30 metres. I hi han tirat els cossos», va afirmar l’alcalde.