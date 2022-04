Rússia dona per presa la ciutat ucraïnesa de Mariúpol, al mar d’Azov, assetjada durant setmanes per les tropes russes. Així ho ha confirmat el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, al president Vladímir Putin, que no ha trigat a felicitar-lo per l’«exitosa» operació militar. No obstant, encara queden uns 2.000 combatents ucraïnesos atrinxerats junt amb desenes de civils a la planta de producció d’acer d’Azovstal. El president rus ha assegurat que les persones que són allà seran tractades amb respecte després d’ordenar que cancel·lessin els plans d’assaltar la planta per bloquejar-la de manera segura.