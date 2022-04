L’estat de Texas <strong>va executar</strong> aquest dijous Carl Buntion, que als seus 78 anys era el pres més gran que s’ha enfrontat a la pena de mort en aquest estat. Buntion estava condemnat per haver assassinat un policia a Houston el 1990. Buntion va rebre la injecció letal menys d’una setmana abans del moment en què està prevista l’execució de Melissa Lucio, la primera llatina condemnada a mort a Texas, que insisteix en la seva innocència.

La de Buntion va ser la primera execució d’aquest any a Texas i es va produir poc després que el Tribunal Suprem nord-americà rebutgés un últim intent dels seus advocats d’interrompre-la, segons va informar el diari local ‘The Texas Tribune’. Abans de ser executat a la presó de Huntsville (Texas), el pres es va adreçar als familiars del policia James Irby, que Buntion, ho va confessar, va assassinar fa 32 anys durant una parada de trànsit. «Vull que la família Irby sàpiga una cosa: Sí que em penedeixo del que vaig fer. Reso a Déu perquè [la família] aconsegueixi consol pel fet que jo matés el seu pare, el marit de la senyora Irby», va dir Buntion. «A tots els meus amics que m’han donat suport aquests anys, no els diré adeu, sinó fins després. Estic llest per anar-me’n», va afegir.

Buntion va ser condemnat a mort el 1991, però la seva execució es va retardar durant dècades a causa de llargues batalles legals sobre si els jurats com el que l’havia examinat havien de tenir en compte elements com la malaltia mental o la infància de l’acusat. La infància de Buntion va ser molt dura: el seu pare li va trencar els ossos, va trencar les dents de la seva mare, va matar un home davant del seu germà i va deixar la família sense casa després de perdre la vivenda en una aposta, i el seu germà bessó va morir per trets de la Policia.

Els advocats de Buntion van al·legar, aquest mes, sense èxit, que l’edat del pres i les seves dècades de bon comportament al corredor de la mort l’havien de deslliurar de la pena de mort. «Després de viure sota sentència de mort durant més de tres dècades en un estat que manté els seus presoners del corredor de la mort en aïllament en solitari, Buntion ha sigut castigat fins a un punt excessiu», van escriure els advocats, David Dow i Jeff Newberry.

La seva execució va ser la quarta des de començament d’any als Estats Units, després de les dues registrades a Oklahoma i una altra a Alabama, i es va produir en un moment de forta expectació pels plans de Texas d’administrar, el pròxim dimecres, la injecció letal a Lucio al mateix centre penitenciari. Lucio, de 53 anys, es va convertir el 2008 en la primera llatina condemnada a mort a Texas després d’un judici en el qual la fiscalia va argüir que l’acusada va matar la seva filla d’una pallissa, mentre que ella al·legava que la petita, que tenia malformacions a les cames, va caure per la llarga i vella escalinata de casa seva en un moment de distracció.

En l’última dècada, l’opinió pública dels Estats Units ha donat l’esquena a la pena de mort, les condemnes han caigut en picat i també ho han fet les execucions: de 98 el 1999 a només 11 el 2021, limitades a uns quants estats del sud. En xifres, 23 dels 50 estats han abolit ja la pena de mort al seu territori, 3 tenen una moratòria activa i 10 fa més d’una dècada que no duen a terme cap execució, segons l’independent Centre d’Informació sobre la Pena de Mort (DPIC, per la seva sigla en anglès).