Les dues clíniques que encara practiquen avortaments a Kentucky (EUA) tornaran a fer-ho aquest divendres, almenys temporalment, després que una jutge bloquegés una llei amb múltiples restriccions a la interrupció voluntària de l’embaràs. Aquest estat del sud s’havia convertit la setmana passada en el primer dels Estats Units que deixava de practicar avortaments per complet a les seves clíniques, que es van declarar incapaces de complir els complicats requisits inclosos en una nova llei aprovada al territori. No obstant, la jutge federal Rebecca Grady Jennings va accedir dijous a bloquejar la llei mentre segueix el litigi sobre el contingut, tal com havien demanat els dos centres de salut que practiquen avortaments a l’estat. «Això és una victòria, però és només el primer pas. Tenim la intenció de lluitar a les corts pel dret a la salut bàsica», ha dit en un comunicat Rebecca Gibron, directora regional de Planned Parenthood, l’organització que regenta una de les dues clíniques.

Després que la llei entrés en vigor fa una setmana, els dos centres de salut van haver de cancel·lar les cites i derivar els pacients a clíniques d’Indiana o altres estats on sí que hi havia accés a l’avortament legal.

La nova llei de Kentucky està basada en una altra d’impulsada a Mississipí que prohibiria l’avortament a partir de les 15 setmanes de gestació i que, tot i que no ha entrat encara en vigor, sí que ha atret l’atenció del Tribunal Suprem dels Estats Units, que decidirà aquest any sobre ella. La llei de Kentucky també prohibia l’avortament a partir de les 15 setmanes de gestació, una reducció davant les 24 setmanes que contempla la decisió del Suprem que va legalitzar l’avortament als Estats Units el 1973, coneguda com a ‘Roe versus Wade’. A més de no tenir excepcions per als casos d’incest o de violació, la llei –coneguda com a HB 3– imposava nous requisits que les clíniques no podien complir a curt termini per falta de mitjans. Entre aquestes exigències hi havia la de requerir que molts pacients que avortin emplenin «certificats de naixement-mort», i que els metges que els assisteixin informin l’estat de cada intervenció, inclòs el mètode d’avortament, va informar el medi especialitzat ‘The 19th’. Aquests detalls que han de proporcionar els metges inclouen detalls biogràfics de la persona que avorta i de la seva parella sexual, inclosa la raça, ètnia, edat, lloc de residència i dades de salut.

La nova llei també prohibia l’ús de cites telemàtiques per receptar medicació que permeti avortar i donava més poder a l’estat per auditar les clíniques, a més de crear una pàgina web que publiqui els noms de tots els metges que practiquen avortaments a l’estat.

Els líders conservadors a Oklahoma i Florida han aprovat també aquesta setmana restriccions a l’avortament en aquests estats, seguint l’empremta de Texas, que al setembre va imposar un veto des de les sis setmanes de gestació.