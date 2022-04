L’Oficina de les Nacions Unides per als Drets Humans veu «evidències creixents» de crims de guerra a Ucraïna, on «les forces armades russes han bombardejat indiscriminadament àrees poblades, i han assassinat civils i han destruït hospitals, escoles» i altres infraestructures no militars.

Durant les vuit setmanes de conflicte, «la llei humanitària internacional no només s’ha ignorat, sinó que s’ha abandonat totalment», ha assenyalat en un comunicat l’alta comissionada de l’ONU per als drets humans, la xilena Michelle Bachelet. L’atac a l’estació de tren de Kramatorsk el 8 d’abril, que va provocar la mort de 60 persones i va ferir-ne 111 més, simbolitza la falta de respecte a les lleis internacionals que prohibeixen accions militars indiscriminades d’aquesta mena, ha indicat l’alta comissionada. La Missió de Monitoratge de Drets Humans a Ucraïna ha documentat la mort d’almenys 2.345 civils i 2.919 ferits durant la guerra, tot i que Bachelet ha remarcat que la xifra real de víctimes «podria augmentar molt més quan surtin a la llum els horrors en zones d’intensos enfrontaments, com ara Mariúpol». «L’escala de les execucions sumàries de civils en zones prèviament ocupades per les forces russes s’està coneixent», ha afegit l’expresidenta xilena, que ha demanat esforços per conservar les proves d’aquests crims, el tractament digne de les restes mortals i ajuda psicològica per a supervivents i els seus familiars. Responsables de drets humans de les Nacions Unides van visitar el 9 d’abril la localitat de Butxa (als afores de Kíiv), un dels llocs on es van denunciar aquest tipus d’execucions sumàries, i van documentar-hi l’assassinat d’almenys mig centenar de civils.