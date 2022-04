‘Marine’ és un rap. I és un himne. És un himne contra Le Pen que aquests dies els joves canten contra la candidata ultradretana. Però no és nou, sinó que ha ressuscitat amb força en aquesta campanya electoral.

La cançó original és de Diam’s, una rapera francesa d’origen grecoxipriota que la va compondre el 2006 dedicada a qui llavors només era la filla del líder del Front Nacional, Jean Marie Le Pen, i començava la seva carrera política com a vicepresidenta de la formació.

Coneguda pel seu activisme polític, Diam’s es va convertir a l’islam el 2009, es va posar el vel i tres anys després va abandonar la carrera musical. Però la cançó dedicada a Marine Le Pen continua sonant actual i fa just un any va tornar a ser versionada per un trio de cantants franceses: Vitaa, Camélia Jordana i la cantant Amel Bent.

La lletra és inequívoca i acusa Le Pen de racista. «Mai serem amigues/ perquè la meva mare és francesa/ però jo no vaig néixer aquí/ Venim d’arreu del món/ però per tu som massa/ Vas fer la mateixa estupidesa que el teu pare/ pensar que el blanc no es barreja amb els altres.