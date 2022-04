Un tribunal australià ha ordenat aquest divendres al portal de recerca d’allotjaments <strong>Trivago</strong>, amb seu a Alemanya, que pagui una multa milionària per donar informació enganyosa sobre les tarifes de les habitacions d’hotels entre el desembre del 2016 i el setembre del 2019. La multa ordenada pel Tribunal Federal d’Austràlia, que va determinar fa més de dos anys –el gener del 2020– que aquesta multinacional tecnològica havia violat la Llei Australiana de Consum, és de 44,7 milions de dòlars australians (32,8 milions de dòlars dels EUA i 30,3 milions d’euros), d’acord amb la decisió publicada avui.

A l’anunciar la sanció, el jutge Mark Moshinsky, ha explicat que considera necessari «a efectes de dissuasió específica i general, fixar sancions molt superiors als beneficis obtinguts per Trivago amb la seva conducta infractora» a fi de reflectir la «gravetat de les infraccions». El magistrat ha apuntat que Trivago havia proposat pagar «només la meitat dels danys i perjudicis estimats patits pels consumidors (aproximadament 30 milions de dòlars australians)», ha precisat el jutge al referir-se a una suma equivalent a uns 22 milions de dòlars dels EUA i 20 milions d’euros.

Trivago, que va ser demandada per la Comissió Australiana de Competència i Consum (ACCC, sigles en anglès), va enganyar els consumidors al dir que els ajudaria a trobar de manera fàcil i ràpida les millors ofertes i tarifes disponibles per a un determinat hotel, segons l’organisme defensor del consumidor. En aquests casos, Trivago utilitzava un algoritme que donava un pes significatiu als llocs de reserva d’hotels en línia que li pagaven la tarifa més alta per clic per tenir una visibilitat més gran al seu portal, i per tant, sovint no apareixien les tarifes més barates per als consumidors, ha explicat avui en un comunicat l’ACCC.

Trivago, que té la nord-americana Expedia com a accionista majoritària, ha admès que entre el desembre del 2016 i el setembre del 2019 va rebre aproximadament 58 milions de dòlars australians (42,6 milions de dòlars dels EUA i 39,3 milions d’euros) en comissions de cost per clic per aquestes suposades ofertes enganyoses. La suma total dels sobrepagaments fets pels consumidors entre el desembre del 2016 i el setembre del 2019, que van servir per determinar la multa, va ser d’uns 38 milions de dòlars australians (uns 28 milions de dòlars dels EUA i 26 milions d’euros), d’acord amb els càlculs de l’ACCC.