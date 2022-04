‘The Washington Post’ considera una violació «flagrant» de llibertats civils el cas del ‘catalangate’, en què almenys 65 polítics i activistes independentistes van ser espiats pel programa informàtic Pegasus. A l’editorial d’aquest divendres, el mitjà nord-americà defensa que aquest ‘software’ hauria de ser utilitzat «de manera responsable» pels estats i lamenta que algunes democràcies del món actuïn de la mateixa manera que «règims autoritaris».

«Cal condemnar-ho», insisteix el diari. En el mateix escrit, ‘The Washington Post’ insta els països democràtics a «no rendir-se a un futur de vigilància il·limitada» i els emplaça a lluitar «per un futur millor».

Boris Johnson, compromès

L’editorial, a més, assenyala que programes com Pegasus poden acabar sent perjudicials per als mateixos estats que en fan ús. En aquest sentit, recorda com el ‘software’ va comprometre un dispositiu connectat a l’oficina del primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson.

D’altra banda, ‘The Washington Post’ demana als països que s’encarreguin de desenvolupar tecnologies d’espionatge que restringeixin la comercialització d’aquest producte en altres estats amb amplis registres d’abús de poder o que no comptin amb polítiques de protecció dels drets humans.

Límits fixats per llei

«Els límits de l’espionatge haurien d’estar fixats per la llei, amb limitacions per prevenir abusos, especialment domèstics», conclou l’editorial.