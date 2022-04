La despesa militar mundial anual va superar per primera vegada els dos bilions de dòlars el 2021, malgrat la pandèmia del coronavirus, segons un informe difós aquest dilluns per l’Institut Internacional d’Estudis per a la Pau d’Estocolm (SIPRI).

La xifra rècord de 2,11 bilions de dòlars (1,97 bilions d’euros) suposa una pujada del 0,7% en termes reals respecte al 2020, que s’eleva al 6,1% en termes nominals i constitueix el 2,2% del producte interior brut (PIB) global, una dècima menys que l’any passat, per la recuperació de l’economia.

Els Estats Units mantenen el seu lideratge incontestable, amb el 38% de la despesa mundial i 801.000 milions de dòlars (737.504 milions d’euros), un 1,4% menys, a causa de la pujada inflacionària. Els fons nord-americans destinats a la recerca i el desenvolupament van augmentar un 24% en l’última dècada, cosa que suggereix que el seu focus se centra en la tecnologia de pròxima generació. «El Govern nord-americà ha destacat en repetides ocasions la necessitat de mantenir el seu avantatge tecnològic militar respecte als seus competidors estratègics», es pot llegir en l’informe.

Després dels EUA se situa la Xina, amb una despesa estimada de 293.000 milions de dòlars (270.000 milions d’euros) i el 14% mundial; per davant de l’Índia, amb el 3,6%; Regne Unit, amb el 3,2%, i Rússia, amb el 3,1%. Rússia va registrar una pujada de la despesa militar per tercer any seguit, del 2,9% el 2021, fins a 65.900 milions (60.676 milions d’euros), gràcies als beneficis obtinguts pel petroli i el gas, destaca el SIPRI. Ucraïna, en el 36è lloc mundial, va destinar 5.900 milions (5.432 milions d’euros), un 8,5% menys, tot i que la seva despesa en armament ha pujat un 72% des de l’annexió russa de Crimea el 2014. La despesa conjunta dels cinc primers països va suposar el 62% del total mundial.

La llista dels 10 països que més van gastar en armament l’any passat la tanquen, per aquest ordre, França, Alemanya, l’Aràbia Saudita, el Japó i Corea del Sud. «La creixent autoafirmació de la Xina als mars de l’est i del sud-est asiàtics ha sigut el principal impulsor de la despesa militar en països com Austràlia i el Japó», ressalta el SIPRI.

Espanya, en el 16è lloc

Espanya es va situar en el 16è lloc, un més amunt que el 2020, amb una despesa de 19.500 milions de dòlars (17.954 milions d’euros) i un 5,6% més interanual. La partida espanyola per a armament suposa l’1,4% del seu PIB i el 0,9% de la despesa militar mundial el 2021.

El Brasil, el primer país llatinoamericà en la llista, ocupa el 17è lloc; Colòmbia es manté en el 25è, tres per sobre de Mèxic, i Xile puja fins al 35è.

Per regions, Àsia-Oceania i Europa van liderar la pujada de la despesa, amb el 3,5% i el 3%, respectivament; a l’Àfrica va augmentar un 1,2%, i a Amèrica i l’Orient Mitjà hi va haver caigudes, del 3,3% i de l’1,2%, respectivament. Gràcies al lideratge dels Estats Units i a l’aportació del Canadà, Amèrica continua sent, no obstant, la regió amb més despesa militar, ja que acapara el 42% del total mundial.

Europa es manté com la segona regió, amb una despesa de 418.000 milions de dòlars (384.865 milions d’euros), el 80% corresponent a les regions central i occidental.

L’informe destaca que vuit països europeus membres de l’OTAN van assolir la recomanació de l’Aliança de destinar el 2% del seu PIB a despesa militar, tot i que d’altres, com Bèlgica, Alemanya, Dinamarca, Lituània, Holanda, Noruega i Polònia s’han compromès en les últimes setmanes a fer-ho en el futur per la guerra a Ucraïna.

Al continent americà, els Estats Units i el Canadà van acaparar el 94% de la despesa total.

Caigudes a Amèrica Central i Sud-amèrica

A Amèrica Central i al Carib, la despesa militar va ascendir a 11.000 milions de dòlars (10.128 milions d’euros), un 2,5% menys interanual, però un 58% més que al començament de la dècada.

«L’ús de forces militars per combatre les activitats criminals continua sent el principal impulsor de la despesa militar a la subregió», apunta l’informe. Mèxic, amb 8.700 milions de dòlars (8.010 milions d’euros), lidera la regió, malgrat una caiguda interanual del 3,4%.

A Amèrica del Sud hi va haver una caiguda lleugera del 0,6%, fins a 45.300 milions (41.709 milions d’euros), i amb el Brasil al capdavant, amb 19.200 milions (17.678 milions d’euros), un 4,3% menys.

«Malgrat la caiguda en la despesa, el Brasil va ser capaç de fer els pagaments planejats per als seus programes estratègics d’armament, que inclouen la compra de 36 caces de combat Gripen de Suècia», assenyala l’informe. Colòmbia, el segon país en la llista sud-americana, va gastar 10.200 milions de dòlars (9.391 milions d’euros), un 4,7% més.

El SIPRI ressalta que des de la firma de l’acord de pau amb les FARC el 2016, la despesa militar colombiana ha crescut cada any, tret del 2018, un fet que «pot ser atribuït als conflictes en curs entre el Govern i altres grups armats».