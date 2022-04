Un jutge de Nova York va declarar dilluns l’expresident Donald Trump «en desacatament» al tribunal per no presentar els documents requerits en la investigació civil del fiscal general de l’Estat sobre les seves pràctiques comercials, i el va condemnar a pagar una multa diària de 10.000 dòlars fins que compleixi els requeriments judicials.

Trump no va acudir a una citació de la fiscal general de l’Estat, Letitia James, i després no va presentar tots els documents abans de la data límit del 3 de març ordenada per la cort, que després es va estendre fins al 31 de març a petició dels seus advocats.

Desacatament civil

El jutge Arthur Engoron va dictaminar que l’actitud de Trump era un desacatament ateses les «fallades repetides» en l’entrega de materials i ja que no estava clar que Trump hagués realitzat ni tan sols una recerca dels documents. «Senyor Trump... sé que es pren seriosament els seus assumptes i jo em prenc els meus seriosament. Per la present el declaro en desacatament civil», va dir el jutge, tot i que el mateix Trump no era a la sala del tribunal.

La fiscal està investigant si la ‘Trump Organization’, l’empresa familiar de l’expresident amb seu a la ciutat de Nova York, va tergiversar els valors de les seves propietats immobiliàries per obtenir préstecs favorables i deduccions fiscals. James ha dit que la seva investigació va trobar «evidència significativa» que suggereix que durant més d’una dècada els estats financers de la companyia «es van basar en valoracions d’actius enganyoses i altres tergiversacions per assegurar beneficis econòmics».