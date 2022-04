Continua sent un dels grans misteris de la guerra a Ucraïna: per què Rússia no ha mirat de neutralitzar l’extensa xarxa de ferrocarrils ucraïnesos? Els mateixos que han servit per evacuar milions de civils de les zones més castigades pel conflicte o per distribuir 80.000 tones d’ajuda humanitària, però també per proveir l’exèrcit ucraïnès o transportar els seus militars fins als voltants del front. «No entenem la lògica d’aquesta guerra. Ni per què no ataquen les línies fèrries ni per què bombardegen escoles bressol a Mariúpol», deia a aquest diari el cap de l’estació de Lviv, Roman Senitxin, a finals de març. «Creiem que els trens són un objectiu estratègic i ens preocupa que tard o d’hora els acabin atacant».

Aquest tard o d’hora ha tingut aquest dilluns un punt d’inflexió. Rússia ha bombardejat cinc estacions de ferrocarril al centre i l’oest del país en una successió d’atacs esdevinguts en l’interval d’una hora, segons han informat les autoritats locals. Si bé no hi ha gaires detalls respecte a això, la fiscalia ucraïnesa assegura que cinc persones han mort i 18 més han resultat ferides a la regió central de Vínnitsia. La resta de míssils s’han acarnissat amb les regions de Rivne, Kíiv i Lviv. Totes estan actualment lluny del front, cosa que porta a pensar que Rússia està mirant de pertorbar l’enviament de subministraments a l’exèrcit ucraïnès a l’est i el sud del país, on es concentra l’ofensiva del Kremlin. Hi ha una altra interpretació més subliminar, ja que tant el secretari d’Estat d’Estats Unit, Tony Blinken, com el seu homòleg de Defensa, Lloyd Austin, van utilitzar els trens ucraïnesos diumenge per viatjar fins a Kíiv i reunir-se amb el president, Volodímir Zelenski. Atac contra una refineria de petroli El bombardeig d’infraestructures crítiques durant la jornada es va completar amb els atacs contra una refineria de petroli a Krementxuk, al centre d’Ucraïna, així com diversos dipòsits de gasolina als seus voltants, segons va informar el ministeri de Defensa rus. Les d’aquest dilluns no són les primeres escomeses contra les estacions de tren del país. La més sagnant es va produir el 8 d’abril passat a Kramatorsk, una ciutat de la regió de Donetsk. Un total de 59 persones, entre les quals set nens i diverses dones, van morir en l’atac mentre esperaven a les andanes. Res d’això ha impedit fins ara que el gruix de les rutes ferroviàries ucraïneses, un país amb més de 20.000 quilòmetres de línies fèrries, continuïn operant. Encara és possible viatjar des de Lviv fins a Odessa (sud-oest) o Khàrkiv (nord-est), una ciutat, aquesta última, que no ha deixat de ser bombardejada regularment des que va començar la invasió el 24 de febrer passat. I tot i que els trens ja no arriben a les zones completament ocupades pels militars de Putin –com la ciutat de Mariúpol, que va quedar aïllada tres dies després de l’inici de l’ofensiva amb el bombardeig del veí nus de Volnovakha– no han deixat de rodar cap a la resta de punts del país. Més de 70 treballadors morts «Aquestes són les artèries de la nostra economia. Ningú pot transportar tantes coses com nosaltres», deia orgullós Senitxin, el cap de l’estació de Lviv. Alguns dels seus parells han passat a operar des de búnquers subterranis per protegir-se de les bombes, com el responsable de la xarxa a Khàrkiv, que va arribar a celebrar des d’allà el seu aniversari. Malgrat les precaucions, almenys 71 treballadors de la companyia estatal, que ocupa més de 230.000 persones, han mort des de l’inici de la contesa, segons dades de principis d’abril. «Ni les estacions ni les línies fèrries han estat fins ara entre els principals objectius russos, però algunes han resultat danyades pels bombardejos. A la regió de Khàrkiv i en general a tot el nord-est, hi ha moltes vies destruïdes i també algunes estacions», afegia Senitxin des del seu modest despatx a Lviv. El que sí que van fer els ucraïnesos a l’inici de la contesa va ser destruir totes les connexions ferroviàries amb Rússia i Bielorússia per impedir que fossin utilitzades per proveir les tropes invasores.