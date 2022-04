La baixa mortalitat –només 190 defuncions per més de mig milió de persones contagiades– de l’onada de covid-19 que registra Xangai, la ciutat més gran de la Xina, intriga molts experts.

Quin és el balanç?

El gegant asiàtic ha contingut el balanç a menys de 5.000 víctimes mortals des de la detecció del coronavirus a finals del 2019 a la ciutat de Wuhan, al centre del país.

Quant als contagis confirmats, s’eleven a 200.000 casos simptomàtics i 470.000 d’asimptomàtics segons els balanços oficials.

Xangai, la ciutat més castigada del país per la variant òmicron, registra una taxa de mortalitat de 0,036%, és a dir, 36 morts per cada 100.000 infectats des de l’1 de març.

La taxa és inferior a la que presenten països erigits en exemple de la gestió de la pandèmia, com ara Nova Zelanda (0,07%). Si Xangai hagués tingut la mateixa taxa de letalitat que el país oceànic, la metròpolis hauria de comptabilitzar «més de 300 morts», va afirmar amb escepticisme l’epidemiòleg Michael Baker, de la universitat Otago de Nova Zelanda.

Prabhat Jha, epidemiòleg a la Universitat de Toronto, va opinar que la mortalitat del brot actual pot ser «un nombre molt elevat» atès l’ampli nombre de gent gran sense vacunar i la baixa taxa d’eficiència dels immunizants utilitzats al país.

Quina és l’explicació?

Des de l’inici de l’epidèmia, la Xina ha seguit una estratègia de covid zero que es basa en precoços confinaments quan es detecten casos i testos massius per identificar tots els infectats i aïllar-los.

Aquest mètode permet «limitar al màxim» el contagi i «evitar» una saturació dels recursos mèdics que provocaria més defuncions, va calcular l’epidemiòleg Wu Zunyou, una de les figures de la lluita anticovid a la Xina.

Els repetits cribratges a gran escala d’una part de la població augmenten també «les possibilitats de detectar [precoçment] els casos asimptomàtics» o lleus, segons el viròleg Leong Hoe Nam, resident a Singapur.

Segons aquesta teoria, la distorsió no obeiria a la xifra de mortalitat, sinó a la de contagis oficialment detectats, que seria més elevada gràcies a la seva estratègia de combat de la pandèmia.

Quina part de veritat?

«Tot i així, hi continua havent un desfasament entre els casos identificats i les persones que acaben malaltes i moren» per covid, va indicar Baker, suggerint que el balanç de Xangaipodria créixer encara més. A Wuhan, primera ciutat confinada al principi de la pandèmia, les autoritats van revisar posteriorment la xifra de víctimes mortals per augmentar-la en un 50%.

Una altra explicació pot ser el criteri «molt estricte de classificació de les morts vinculades de covid-19», va dir Paul Tambyah, president de la Societat de Microbiologia i Infecció Clínica d’Àsia-Pacífic.

Segons aquest criteri, les persones amb patologies prèvies que es veuen agreujades per la covid no s’inclouen en el balanç oficial si moren després d’haver-se curat del virus.

En altres països, el recompte és més ampli. El Regne Unit, per exemple, inclou com a víctima del virus qualsevol persona morta en els 28 dies posteriors a donar positiu, «incloent-hi les víctimes d’accidents de trànsit», va indicar Tambyah. Les xifres a la Xina són «molt polítiques», afirma l’infectòleg Mai He, de la Universitat de Washington.

Especialment en aquesta crisi en què el poder comunista ha mirat de presentar la seva gestió de la pandèmia com a prova de la superioritat del seu sistema polític autoritari davant els mortífers balanços de moltes democràcies occidentals.

Casos no comptabilitzats?

La Xina es mostra «timorata» respecte a les xifres de mortalitat, va afirmar a AFP Ariel Karlinsky, assessor de l’OMS a la Universitat Hebrea de Jerusalem. Comparar el nombre de defuncions per qualsevol causa a la Xina des del 2020 i comparar-lo amb els anys precedents a la pandèmia donaria una visió més justa de la situació, va estimar aquest expert.

Però aquestes xifres no són públiques i només van ser comunicades en detall a «investigadors seleccionats», va lamentar.