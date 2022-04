Les autoritats ucraïneses han reclamat ajuda per als civils atrapats a la planta d’Azovstal a la ciutat de Mariúpol, que es troben en «condicions insalubres i pèssimes», i han denunciat que «hi ha una situació catastròfica amb l’aigua potable i els aliments». A més, han afirmat que les tropes russes estan atacant aquest dimecres l’acereria del sud-est del país.

«Hi ha almenys 2.000 civils a la planta metal·lúrgica. Dones, nens i avis. Hi ha molts ferits, en condicions insalubres i pèssimes, sense medicaments. Hi ha una situació catastròfica amb l’aigua potable i els aliments. Necessitem ajuda immediatament», ha reclamat l’Ajuntament de Mariúpol en el seu canal de Telegram, segons ha recollit l’agència de notícies ucraïnesa UNIAN.

L’assessor de l’alcalde de Mariúpol, Petro Andriutxenko, ha afirmat que l’Exèrcit rus està atacant la planta d’Azovstal, en la qual es refugien civils i combatents ucraïnesos. Així mateix, ha lamentat que no s’ha arribat a cap acord per evacuar durant aquest dimecres la població civil que es troba a l’acereria. Les autoritats russes van anunciar dilluns un alto el foc unilateral a partir de les 14.00 (hora local) per facilitar la posada en marxa d’un corredor humanitari amb el qual evacuar els civils de la planta. No obstant, Ucraïna assegura que encara hi ha uns 2.000 civils.

Nous atacs a Khàrkiv

D’altra banda, Ucraïna ha alertat que les tropes russes estan portant a terme noves operacions ofensives a la regió de Khàrkiv. «L’enemic ha capturat els afores del nord-est de l’assentament de Boltxaia Kamitxevakha i també ha pres el control de l’assentament de Zavodi» a la regió de Khàrkiv, han assegurat les Forces Armades d’Ucraïna a Facebook. «L’enemic continua portant a terme operacions ofensives a la Zona Operacional Oriental per derrotar les Forces Conjuntes, establir el control total sobre el territori de les províncies de Donetsk i Lugansk i mantenir unaruta terrestre amb la Crimea ocupada», ha afegit.

Així, ha manifestat que «l’activitat més gran per part de les forces ocupants russes és observada en direcció a Slobozhanski i Donetsk». «L’enemic rus està adoptant mesures per substituir les seves unitats que van patir baixes» durant les hostilitats, ha apuntat. L’Exèrcit ucraïnès ha ressenyat a més que «per incrementar l’agrupació de tropes, els ocupants russos van traslladar del territori de la regió de Belgorod a la ciutat d’Izium dos batallons de grups tàctics», mentre que a Donetsk «les unitats enemigues russes porten a cap operacions actives en gairebé la totalitat de la línia de contacte».

«Els principals esforços de l’enemic rus se centren en operacions ofensives a Severodonetsk, Popasna i Kurajiv per prendre el control total de Popasna i Rubizhne i desenvolupar l’ofensiva a Liman, Severodonetsk i Sloviansk», ha detallat. En aquest sentit, ha confirmat que «en direcció a Liman, l’enemic rus ha aconseguit el control de l’assentament de Zarichne», mentre que «en direcció a Severodonetsk, els invasors russos han pres el control de Novotoshkivske».

D’altra banda, l’Estat Major de l’Exèrcit d’Ucraïna ha xifrat en «prop de 22.400» el nombre de soldats russos morts en combat des de l’inici de la guerra i ha indicat que fins ara han sigut destruïts 939 carros de combat, 421 sistemes d’artilleria i 149 llançacoets múltiples autopropulsats i blindats. En la mateixa línia, ha destacat que també han sigut destruïts durant les hostilitats 71 sistemes de defensa antiaèria, 185 avions, 155 helicòpters, 1.666 vehicles, vuit embarcacions, 76 dipòsits de combustible i 207 drons.