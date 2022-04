Una persona va morir i tres van resultar ferides en un incendi que va tenir lloc aquest dimarts en una estació de televisió local ubicada al centre de la capital dominicana, segons van confirmar fonts de socors. La víctima mortal no va ser identificada immediatament, segons va informar a periodistes l’intendent general del Cos de Bombers del Districte Nacional, José Luis Herasme.

L’incendi es va produir en dos dels estudis de l’emissora Canal del Sol, que opera sota el sistema de televisió de pagament. «A l’arribar ens han informat que hi havia una persona desapareguda i que dues havien sigut rescatades (portades a centres de salut), i hem trobat el cos de la persona desapareguda, que, aparentment, és masculí», va dir Herasme.

El director de la Unitat de Cremats de l’Hospital Ney Arias Lora, Eddy Bruno, va dir als mitjans de comunicació que hi estaven ingressats Kelvin Castillo, que es troba en estat crític, a més de Danny Concepción i Germán Rodríguez, de 56. Herasme va assegurar que el departament tècnic del Cos de Bombers va iniciar immediatament les investigacions de lloc per determinar les causes del sinistre.

L’estació de televisió està ubicada al cèntric sector de Naco a Sant Domingo.