La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha titllat de "xantatge" que la companyia de gas russa Gazprom hagi tallat el subministrament a Polònia i Bulgària. En un comunicat, Von der Leyen ha dit que es tracta d'una decisió "injustificada i inacceptable" i que "mostra un cop més que Rússia no és un subministrador de gas en què es pugui confiar".

Segons ha afirmat la presidenta de l'executiu comunitari, la Unió Europea està "preparada per a aquest escenari". "Els estats membre han desenvolupat plans de contingència per a aquest escenari i hem treballat amb ells de manera coordinada i solidària", ha assenyalat. El grup de coordinació sobre el gas s'està reunint aquest dimecres per "coordinar" la resposta europea, segons ha anunciat la Comissió Europea.