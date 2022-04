El secretari general de l’ONU, António Guterres, va afirmar aquest dijous que l’ONU fa «tot el possible» per evacuar els civils de la planta metal·lúrgica d’Azovstal, a la ciutat ucraïnesa de Mariúpol, on hi ha refugiades unes 1.000 persones juntament amb uns 2.000 soldats ucraïnesos. «Fem tot el possible perquè sigui una realitat. La meva primera i única prioritat són les persones que pateixen i han de ser rescatades», va dir en una roda de premsa després de reunir-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

La capital d’Ucraïna va ser blanc de bombardejos russos durant la visita del secretari general de l’ONU, segons va assegurar Kíiv. «A la tarda, l’enemic va disparar contra Kíiv. Dos atacs sobre el districte de Txevtxenkovski», va confirmar l’alcalde Vitali Klitxkó, afegint que «les informacions quant a les víctimes s’estan aclarint».

Guterres va destacar que va mantenir una «intensa conversa» amb Zelenski per «fer realitat» l’evacuació de Mariúpol, tot i que va descartar parlar de terminis concrets. «És una crisi dins una altra crisi. Mentre continuem exigint un alto el foc a gran escala, també continuem demanant immediats passos pràctics per salvar vides i alleujar el patiment», va admetre el diplomàtic portuguès.

El cap de l’ONU va parlar d’«eficaços corredors humanitaris», «aturada de les hostilitats en l’àmbit local» i «passos segurs per als civils i rutes de subministrament». «Avui dia el poble de Mariúpol necessita desesperadament aquesta acció. Milers de civils necessiten assistència vital. Molts són gent gran que necessita assistència mèdica o té una mobilitat limitada. Necessiten una via de fugida de l’apocalipsi», va assegurar. Al seu torn, Zelenski va afegir: «Crec que és possible un resultat exitós en el desbloqueig d’Azovstal».

Negociacions immediates

«Ucraïna està oberta a mantenir negociacions immediates per evacuar la gent d’Azovstal i per a l’aplicació urgent dels acords a què s’ha arribat. També esperem un tracte humà a aquestes persones per part de Rússia. Esperem que aquesta part de la missió del secretari general sigui eficaç», va remarcar. També va denunciar que, malgrat les promeses del Kremlin, la fàbrica d’acer continua sent objecte de brutals bombardejos per part de l’Exèrcit rus.

Guterres, que va dir haver arribat a Moscou a un principi d’acord amb el president rus, Vladímir Putin, també va remarcar que l’ONU està «compromesa a l’hora d’ajudar el poble ucraïnès en aquesta dramàtica situació». «Molts líders han fet esforços per aturar els combats, però, fins ara, no han tingut èxit. Soc aquí per dir-li a vostè, senyor president, i al poble d’Ucraïna: No es rendeixin», va dir.

Va recordar el que li va dir a Putin, dimarts a Moscou: «Tenim una guerra a Ucraïna provocada per la intervenció russa en violació de la carta de l’ONU i la integritat territorial d’Ucraïna». «No tenim dues cares o dos llenguatges. Nosaltres diem la veritat i responem dels valors que jo considero essencials per la pau i la seguretat», va recalcar. El portuguès es va mostrar disposat a intensificar la tasca de l’ONU en aquest país, però va recordar que «Ucraïna té un Govern». «El paper de l’ONU no és reemplaçar el Govern, sinó ajudar-lo en les seves accions», va comentar.