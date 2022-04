El Kremlin considera que els subministraments d’armes occidentals a Ucraïna, incloses les armes pesades, suposen una amenaça per a la seguretat del continent europeu.

El comentari del portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, es va sumar a un patró d’escalada de la retòrica de les dues parts, ja que Occident ha augmentat els subministraments d’armes a Ucraïna i Moscou l’ha acusat de lliurar una guerra per delegació contra Rússia. «Per si mateix, la tendència a bombar armes, incloses les pesades, a Ucraïna i altres països són accions que amenacen la seguretat del continent i provoquen inestabilitat», va dir Peskov als periodistes.

Responia així a una pregunta sobre les declaracions de la ministra d’Afers Exteriors britànica, Liz Truss, que va dir dimecres que els països que s’oposen a la invasió russa d’Ucraïna han de redoblar el seu recolzament, inclòs el subministrament d’armes pesades, tancs i avions.

Rússia, que amb la seva invasió d’Ucraïna ha matat milers de persones i ha fet que milions es desplacessin, ha retratat constantment l’OTAN i Occident com agressors que l’han obligat a defensar la seva pròpia seguretat. El president Vladímir Putin va dir dimecres: «Si algú pretén intervenir en els esdeveniments en curs des de l’exterior i crear amenaces estratègiques per a Rússia que siguin inacceptables per a nosaltres, ha de saber que els nostres atacs de represàlia seran ràpids com un llamp».