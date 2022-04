El diputat conservador, de nom desconegut per ara, tenia la mirada fixa al mòbil. El vídeo porno que estava veient li havia de semblar més estimulant que el debat de la Cambra dels Comuns. Mentre passava l’estona, una col·lega amb càrrec en el Govern se’n va adonar de què feia. Una altra diputada ‘tory’ ho va confirmar. Totes dues assenyalen que no era la primera vegada que passava. L’incident, ara investigat, es va saber dimarts i plovia sobre mullat. Era un altre exemple del que han d’aguantar les dones en la vida política i la cultura masclista del Parlament britànic.

Fer ‘un Sharon Stone’

Dos dies abans del porno, al dominical ‘Mail on Sunday’ un grup anònim de parlamentaris, també conservadors, havia acusat la número dos del Partit Laborista, Angela Rayner, de tractar de distreure el lasciu Boris Johnson, creuant i descreuant intencionadament les cames a l’estil Sharon Stone. El diari, sensacionalista i ultraconservador, il·lustrava la història amb una foto de la diputada i una altra de l’actriu en el famós posat d’‘Instint Bàsic’. A una insinuació tant degradant s’afegia un altre mal endèmic de la tropa que lidera Johnson: el classisme. «Ella sap que no pot competir amb Boris debatent a Oxford Union, (la coneguda societat privada freqüentada per estudiants de la Universitat d’Oxford), però sap que compta amb altres dots que ell no té», deien els seus difamadors. Moral: si ha arribat a alguna cosa és gràcies a utilitzar el seu cos. Com sempre.

Rayner, nascuda en un barri obrer dels afores de Manchester, va deixar als 16 anys l’escola estatal on estudiava, quan es va quedar embarassada del seu primer fill. Abans de dedicar-se a la política va ser sindicalista i se situa a l’ala esquerra del laborisme. Lluny de no donar la talla, en les seves intervencions davant Johnson, quan substitueix amb certa freqüència el líder Keir Starmer, contraataca ràpidament amb un toc burleta que descol·loca el primer ministre.

Arma secreta

La misogínia als vetustos passadissos del palau de Westminster no és exclusiva dels conservadors. Una diputada laborista, considerada una estrella a l’alça, va sentir com un col·lega atribuïa aquest èxit a la possessió d’«una arma secreta» a l’hora de recaptar vots en les eleccions. «Les dones volen ser les seves amigues i els homes anar-se-n’hi al llit», va comentar durant un esdeveniment.

Denúncies i presó

En l’actualitat, hi ha 56 diputats britànics, inclosos tres membres del Govern, investigats per l’organisme parlamentari de queixes, per conducta sexual inapropiada, que va dels comentaris humiliants i les al·legacions d’assetjament, a la petició de favors sexuals. La conducta de certs polítics entra de vegades en el terreny delictiu. El conservador Imran Ahmad Khan deixarà definitivament el seu escó aquest dissabte després de ser condemnat per abusar d’un menor de 15 anys. A finals de maig coneixerà la sentència del jutge. Un altre dels seus col·legues, que va ser diputat per Dover, Charlie Elphicke, és a la presó complint condemna per agressió sexual a dues dones. Una treballava al Parlament.