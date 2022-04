La temperatura de la guerra psicològica entre Rússia i Occident no deixa d’augmentar a mesura que creix la magnitud de les armes enviades a Ucraïna pels seus aliats occidentals i el conflicte es cola en territori rus en forma de misterioses explosions en instal·lacions militars estratègiques pròximes a la frontera ucraïnesa. Els mitjans russos van informar dimecres de diverses explosions a Bolgorod, Vorozneh i Kursk, que haurien afectat dipòsits d’armes, un centre d’investigació militar i la planta química més gran de Rússia. Incidents que s’afegeixen al que va tenir lloc dilluns, quan es va informar de dues explosions més en un dipòsit d’emmagatzematge de combustible a Briansk.

Totes aquestes regions, pròximes a la frontera ucraïnesa, estan sent utilitzades per proveir les tropes russes en el seu assalt contra el Donbass, la regió minera i industrial de l’est d’Ucraïna que el Kremlin mira de sotmetre des del 2014. Kíiv no ha reivindicat cap dels aparents atacs, que podrien ser també sabotatges, tot i que fonts russes van informar aquesta setmana que un dron ucraïnès va ser abatut a Kursk, a més de 100 quilòmetres d’Ucraïna. «Aquestes agressions no poden quedar sense resposta», va afirmar aquest dijous la portaveu del ministeri d’Exteriors rus, Maria Zakharova. «Noves provocacions instant Ucraïna a atacar instal·lacions russes rebran una resposta contundent de Rússia».

Zakharova va arribar a insinuar que el seu país podria posar una diana als dirigents occidentals que estan visitant Ucraïna. «Els recomanem que no continuïn posant a prova la nostra paciència». Al Kremlin semblen haver molestat particularment les declaracions del ministre de Defensa britànic, Ben Wallace, que dijous va afirmar que els atacs contra centres logístics en territori rus no només són «legítims» sinó que constituirien una «resposta proporcional» a la destrucció massiva d’infraestructures militars i civils a Ucraïna. Per acabar de complicar les coses, Wallace no va voler negar taxativament que les armes utilitzades en els presumptes atacs fossin britàniques, tot i que va dir que és «bastant improbable».

Armament pesat per Ucraïna

Des que l’agressió russa sobre Ucraïna va entrar en el tercer mes, l’envergadura i la sofisticació de les armes compromeses pels aliats de Kíiv ha augmentat significativament. Alemanya enviarà tancs Gepard antiaeris; els Estats Units, carros blindats, drons experimentals i artilleria pesada de llarg abast, semblant a la promesa per França i el Canadà. I mentre creix el múscul militar ucraïnès, també ho fa la retòrica del Kremlin, que no ha deixat d’enarborar un possible conflicte nuclear per dissuadir els seus enemics. Aquesta setmana Vladímir Putin va afirmar que «si algú mira d’intervenir des de fora» i «crear riscos estratègics inacceptables per a Rússia», Moscou respondrà amb «atacs fulgurants».