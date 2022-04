El terrorista i membre d’Estat Islàmic (ISIS) que va segrestar al periodista d’El Periódico Marc Marginedas ha sigut condemnat a cadena perpètua. El tribunal d’Alexandria, als Estats Units, ha dictaminat que Alexanda Kotey, de 38 anys i originari de Londres, sigui empresonat de per vida per participar en el segrest d’ostatges.

El gihadista britànic, conegut com un dels ‘Beatles’ del grup terrorista, es va declarar culpable el setembre passat de vuit càrrecs penals relacionats amb el segrest, la tortura i la decapitació d’ostatges a Síria. Kotey no va mostrar cap emoció durant la seva declaració ni mentre es dictava el seu veredicte. El jutge Thomas Selby Ellis ha descrit les seves accions com «atroces, violentes i inhumanes».