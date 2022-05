Les tropes russes ja tenen el control de la ciutat portuària de Mariúpol, però queda un últim reducte de combatents a la central metal·lúrgica d’Azovstal. El lloc escollit per la resistència no és fútil: la instal·lació és una relíquia soviètica que només va deixar d’operar durant la invasió nazi d’Ucraïna en la Segona Guerra Mundial. Des de fa setmanes, Ucraïna i Rússia negociaven sense èxit un alto el foc per evacuar els civils que es troben a l’assetjada acereria. Finalment, ahir dissabte es va consumar un corredor humanitari. No obstant, Moscou i Kíiv no es posen d’acord amb les xifres. Els primers afirmen que han alliberat 46 persones i que estan en un lloc segur, mentre que les autoritats locals rebaixen la xifra a 25 i denuncien que són al mig del foc enemic.

No title El govern que dirigeix Volodímir Zelenski va informar dissabte a la nit que s’havia evacuat un grup d’entre 20 i 25 civils, inclosos dones i nens. Hores abans, el batalló d’Azov va anunciar que una vintena de persones es trobaven de camí a la segura Zaporíjia, mentre les milícies separatistes de Donestk van pujar el nombre d’evacuats a 28. Aquest diumenge, el Govern d’Ucraïna ha denunciat que aquest grup no està sa i estalvi, sinó al mig del front. En canvi, el Kremlin ha assegurat aquest diumenge va permetre la fugida de 46 persones. Sigui com sigui, són números irrisoris, ja que a l’acereria s’atrinxeren un miler de persones que malviuen sense aliments ni subministraments bàsics des de fa setmanes. A més, 600 persones estan ferides, han indicat les autoritats locals. Rússia parla de «treva» «Dissabte 30 d’abril, com a resultat de l’establiment d’una treva i l’obertura d’un corredor humanitari, dos grups de civils van abandonar els edificis residencials adjacents al territori de la planta metal·lúrgica d’Azovstal», ha indicat el Ministeri de Defensa rus al seu compte de Telegram. En concret, el departament castrense ha especificat que a la tarda va permetre sortir a 25 veïns de la localitat i que, després de vespre, va sortir un segon grup de 21 persones, que van ser portades a Bezímenne. «A tots els civils se’ls va proporcionar allotjament, alimentació i l’assistència mèdica necessària», assegura el ministeri rus. Rússia va publicar un vídeo gravat de nit en el qual es poden veure almenys dos autobusos, un dels quals porta la lletra Z, símbol de la campanya militar russa. També hi apareix un cotxe amb el logotip del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i un altre amb la matrícula de l’ONU.