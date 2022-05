Ni els líders independentistes que van ser espiats amb aquesta eina ni el president del Govern, Pedro Sánchez, ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, no han sigut els únics dirigents espiats amb Pegasus, la polèmica eina de la firma israeliana NSO Group.

L’any passat, amb la investigació ‘Projecte Pegasus’ –en la qual van participar desenes de periodistes amb el recolzament d’Amnistia Internacional–, es va conèixer que en la llista de possibles afectats pel programa d’espionatge hi podia haver prop de 50.000 números de telèfon, entre els quals hi havia els de 14 caps d’Estat, que van ser seleccionats per clients de l’empresa NSO Group com a persones d’interès. Entre els països afectats hi figuraven l’Azerbaidjan, Bahrain, el Kazakhstan, Mèxic, el Marroc, Ruanda, l’Aràbia Saudita, Hongria, l’Índia i els Emirats Àrabs Units.

En total, la llista contenia els números de telèfon de més de 600 alts càrrecs governamentals i polítics de 34 països. Entre els dirigents internacionals espiats, hi ha el president de França, Emmanuel Macron –que presumptament va ser vigilat pel Marroc–; el de l’Iraq, Barham Salih; el de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, i l’expresident del Marroc Saad Dine El Otmani.

El programa Pegasus també va espiar el rei del Marroc, Mohamed VI; el primer ministre del Pakistan, Imran Khan; el que va ser primer ministre d’Egipte Mostafa Madbouly; el del Líban Saad Hariri; el d’Uganda Ruhakana Rugunda, i el de Bèlgica, que és l’actual president del Consell Europeu, Charles Michel. També va servir per vigilar l’expresident del Partit del Congrés Nacional Indi Rahul Gandhi.

A més, aquest any s’ha conegut que el ‘software’ israelià es va utilitzar per espiar la residència oficial del primer ministre britànic, Boris Johnson, en un atac presumptament perpetrat pels Emirats Àrabs Units, segons la investigació de Citizen Lab.

Espionatge a la família de Khashoggi

El ‘software’ espia també es va fer servir per atacar els telèfons d’activistes i periodistes. Amnistia Internacional va considerar que la utilització del programa Pegasus «va facilitar la comissió de violacions de drets humans a gran escala arreu del món».

La investigació periodística també va revelar que, abans i després de l’assassinat del saudita Jamal Khashoggi l’octubre del 2018 en mans d’agents de l’Aràbia Saudita, el ‘software’ espia va atacar membres de la família del periodista. En concret, Pegasus s’havia instal·lat al telèfon de Hatice Cengiz, promesa de Khashoggi, quatre dies després del seu assassinat.

La que era la seva dona, Hanan Elatr, també va rebre atacs amb el ‘software’, i el seu fill Abdullah va ser seleccionat com a potencial objectiu juntament amb altres membres de la família. En la mateixa línia, l’Aràbia Saudita va utilitzar el 2018 el programa d’espionatge per atacar el magnat Jeff Bezos, propietari d’Amazon i del ‘Washington Post’, que era el diari per al qual treballava Khashoggi.

Així mateix, Pegasus va espiar personal diplomàtic nord-americà, cosa que va fer que l’Administració de Biden inclogués l’empresa NSO Group –fabricant del ‘software’– en una llista negra.

A Israel, lloc on es va crear l’eina, l’ús de Pegasus també va causar un escàndol, després que es conegués, a principis del 2022, que la policia va estar seguint i escoltant diverses personalitats públiques, entre les quals destaca el fill de l’ex primer ministre del país i actual líder de l’oposició, Benjamin Netanyahu, i membres del seu cercle més íntim. Així mateix, també van espiar directors generals dels ministeris, alcaldes, líders de protestes, activistes, periodistes i, fins i tot, un testimoni en un dels casos de corrupció contra Netanyahu.