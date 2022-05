El president d’Ucraïna, Volodomir Zelenski, ha assegurat que l’evacuació de la ciutat de Mariúpol continuarà aquest dimarts amb l’esperança que funcionin els corredors humanitaris de Berdiansk, Tokmak i Vassílivka, a l’oest de la població. En un discurs publicat aquesta matinada, el president Zelenski va dir que Kíiv continuava «fent tot el possible per salvar» els civils de Mariúpol i que «l’operació d’evacuació continua». La població és una de les més castigades per la invasió russa iniciada el 24 de febrer.

El cap de setmana passat van ser evacuats al voltant de 100 civils que es mantenien amagats a l’acereria d’Azovstal, acompanyats de militars ucraïnesos. No obstant, el comboi encara no ha arribat al seu destí, a Zaporíjia. Dilluns estava prevista la continuïtat de l’evacuació però, finalment, va quedar paralitzada. L’operació per evacuar ciutadans de Mariúpol, ciutat portuària al mar d’Azov, que està sent coordinada per les Nacions Unides i la Creu Roja Internacional, es continua portant a terme amb moltes dificultats i amb gran incertesa sobre la seva continuïtat. Tècnics municipals, metges i organitzacions humanitàries s’han coordinat a Zaporíjia per rebre al comboi dels primers evacuats de l’acereria d’Azovstal. En aquest context, l’alcaldia de la ciutat del mar d’Azov ha informat que encara queden dos centenars de civils a la planta siderúrgica i uns 100.000 en tota la població.