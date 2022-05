Advocada i graduada del Col·legi d’Europa de Bruges, el planter de diplomàtics i alts funcionaris europeus, Roberta Metsola (Malta, 43 anys) es va convertir per primera vegada en diputada del Parlament Europeu el 2013. Abans d’entrar de ple en la política europea, en representació d’un dels països més petits de la UE –que compta amb només sis eurodiputats–, va treballar com a assessora legal en la delegació maltesa davant la UE des del 2004 fins el 2012 i va ser assessora de l’excap de la diplomàcia europea Catherine Ashton. Dos càrrecs que li van permetre començar a navegar en una bombolla europea on ocuparà a partir d’ara un dels llocs més prestigiosos.

Tot i que el seu perfil polític dista molt del del seu antecessor en el càrrec, el socialista italià David Sassoli, la maltesa, que representa l’ala més progressista dels conservadors europeus i és una apassionada d’Europa, ha deixat una impressió positiva en bona part de l’hemicicle, particularment en la comissió de llibertats civils en què ha treballat els últims anys, gràcies al seu tarannà negociador en qüestions de política migratòria i el seu recolzament explícit al col·lectiu LGBTI. El seu pas pel Bureau, l’òrgan que ajuda a preparar les sessions plenàries, també li han permès guanyar pes i influència.

Actual vicepresidenta primera de la Cambra –va substituir el 2019 la conservadora irlandesa Mairead McGuinness quan aquesta va ser nomenada comissària europea de Serveis Financers i Mercats de Capitals– la seva designació ha suscitat, no obstant, moltes crítiques en part de l’esquerra a causa de la seva visió sobre els drets reproductius de les dones i la seva reiterada oposició a l’avortament, que continua sent il·legal a la Malta natal, i a què s’ha oposat en les resolucions votades per la Cambra.

Malgrat aquest obstacle, la gran coalició ha decidit aquest dimarts recolzar el seu discurs de renovació i modernització. «La nostra institució és única al món, l’hem de reforçar, no podem tenir por de fer reformes. La pròxima part de la legislatura serà una finestra d’oportunitat perquè el Parlament Europeu sigui més modern», ha dit aquesta mare de quatre fills durant el discurs pronunciat abans de la votació. Metsola també ha fet referència al diàleg i a la política del pacte en la institució. «El Parlament Europeu és el millor exemple d’Europa. Estem a Estrasburg com a símbol de la democràcia, la reconciliació, la pau, del poder d’Europa. No sempre és un equilibri fàcil però la força dels arguments és el que importa, no la geografia», ha reivindicat prometent un Parlament Europeu més accessible i obert als ciutadans.