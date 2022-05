Rússia ultima ja els preparatius del Dia de la Victòria, amb el qual commemora cada 9 de maig la victòria soviètica sobre l’Alemanya nazi. En aquesta ocasió, els actes venen precedits d’una ofensiva militar a Ucraïna i de les especulacions entorn de possibles canvis en l’esmentat conflicte coincidint amb la simbòlica data.

El principal acte del Dia de la Victòria té lloc a la plaça Roja de Moscou, escenari d’una desfilada militar en presència del president rus, Vladímir Putin, i dels principals càrrecs polítics i militars. «No hem convidat cap líder estranger», va confirmar la setmana passada el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, en anticipar l’organització d’«un dia sagrat per a Rússia i el poble rus».

A les celebracions de 2021 tampoc hi van assistir dirigents forans –només el del Tadjikistan i perquè estava de visita oficial– i llavors Moscou ho va justificar per no tractar-se d’un aniversari rodó. Aquest 9 de maig, Rússia commemorarà 77 anys de la seva victòria sobre el règim d’Adolf Hitler, previsiblement amb una nova exhibició de les seves capacitats armamentístiques. El 2015, després de l’annexió de la península de Crimea, Rússia va aprofitar la desfilada per presumir de noves armes, però en aquesta ocasió no s’esperen grans escarafalls des del punt de vista militar. El mateix Peskov ha reconegut una quantitat «significativa» de baixes personals després de l’inici de la invasió sobre Ucraïna el 24 de febrer, tot i que Moscou no ofereix xifres actuals.

Kíiv assegura que han mort més de 20.000 uniformats russos i la Intel·ligència britànica, que elabora els seus propis informes, estima que en serien almenys 15.000. Dades a banda, el que sembla ja confirmat a hores d’ara és que sobre el terreny les coses no han anat com a Putin li hagués agradat quan va anunciar l’inici de l’«operació especial».

Canvis de fons i forma

Per Putin, la guerra d’Ucraïna no és tal. Tant ell com la cúpula russa se cenyeixen al terme ‘operació especial’ per referir-se a l’ofensiva i fins i tot han castigat mitjans i activistes que al·ludeixin a termes com ara ‘guerra’ i ‘invasió’, en una escalada repressiva que s’ha traduït en una única línia de discurs mediàtica.

No obstant, en cercles polítics occidentals es preveu que el president de Rússia pugui utilitzar el Dia de la Victòria per declarar oficialment la guerra, segons fonts consultades per la cadena nord-americana CNN. A la pràctica, facilitaria la mobilització de més tropes i reservistes, després que Moscou hagi recorregut fins i tot a mercenaris estrangers per contrarestar la resistència ucraïnesa.

El ministre de Defensa britànic, Ben Wallace, també va apuntar en una entrevista a l’emissora LBC Ràdio que Putin girarà full de l’«operació especial» per parlar obertament de guerra. La premissa seria clara: «Estem en guerra contra els nazis i necessito més gent», va declarar Wallace.

Justificacions russes

La «desnazificació» d’Ucraïna ha figurat de manera recurrent entre les justificacions russes de la invasió, malgrat que els objectius han anat variant després que les forces russes no aconseguissin avançar en zones urbanes clau com Kíiv. Les operacions es concentren ara a «alliberar» el Donbass, tot i que per a això també es continuen portant a terme ofensives en tota les zones de l’est i el sud.

Moscou ha evitat especular sobre el potencial canvi de la terminologia, però sí que ha sortit al pas dels dubtes sobre una resolució precipitada del conflicte. «Les nostres tropes no basaran les seves activitats de manera artificial en una data específica», va concloure el ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, en una recent entrevista amb el conglomerat italià Mediaset.

L’afirmació del Papa

Als rumors s’hi ha sumat aquest dimarts el papa Francesc, que ha revelat en una entrevista a ‘Il Corriere della Sera’ que el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, li va explicar el 21 d’abril durant la seva reunió al Vaticà que «els russos tenen un pla, i que tot acabarà el 9 de maig».

El portaveu del Departament d’Estat nord-americà, Ned Price, creu que hi ha «bones raons» per creure que «els russos utilitzaran tot el que puguin» per fer del 9 de maig una jornada també propícia per a la propaganda en relació amb Ucraïna, per la qual cosa a Washington no descarten anuncis.

Entre possibles fites que figuren sobre la taula hi hauria l’annexió de les regions separatistes de Donetsk i Lugansk, la independència dels quals Moscou ja va reconèixer tot just uns dies abans de la invasió, una declaració sobre la captura total de la ciutat de Mariúpol o l’obertura clara de nous fronts de batalla en altres punts d’Ucraïna com Odessa, segons fonts nord-americanes citades per CNN.