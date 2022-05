El Tribunal Suprem dels Estats Units ha decidit acabar amb el dret a l’avortament al país tal com ha estat regulat i constitucionalment protegit les últimes cinc dècades. Així es desprèn del primer esborrany de l’opinió majoritària de l’Alt Tribunal que ha obtingut en una exclusiva sense precedents ‘Politico’.

La filtració, que apunta a un punt d’inflexió en la història dels drets reproductius dels EUA, immediatament ha provocat un terratrèmol polític i social i promet marcar de manera intensa la vida política als EUA, que afronten eleccions legislatives al novembre.

El text a què ha tingut accés ‘Politico’ i que ha publicat íntegrament, amb les seves 98 pàgines, és del febrer. Tot i que res és definitiu fins que es publiqui l’opinió final, i hi podria haver canvis en el text o en els vots abans d’aquesta publicació, que s’espera en els pròxims dos mesos, la contundència de l’opinió escrita pel jutge Samuel Alito i a la qual donen suport quatre jutges més de la majoria conservadora que hi ha al Tribunal, amb nou membres, apunta al gir sísmic.

Revocació

«Roe va ser clamorosament errònia des del principi», escriu Alito en una referència a Roe v. Wade, la decisió de 1973 que va donar protecció federal constitucional als EUA al dret a l’avortament. «Mantenim que Roe i Casey han de ser revocats», es llegeix també en l’opinió, en al·lusió a una altra sentència del Suprem de 1992 que va ratificar el dret.

L’opinió, amb la qual es resol el cas que es va plantejar després de l’adopció d’una draconiana llei del Mississipí que prohibia pràcticament tots els avortaments després de 15 setmanes d’embaràs, assevera que «és hora d’acatar la Constitució i tornar el tema de l’avortament als representants elegits pel poble».

Deixaria la regulació de l’avortament en mans dels estats, que són els que haurien de decidir si el permeten o no. Almenys en 13 de controlats pels republicans hi ha preparades lleis que, amb una sentència revocant Roe (i no eliminant només algunes de les proteccions que oferia), immediatament farien l’avortament il·legal.