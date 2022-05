L'eurocomissari de Pressupost, Johannes Hahn, ha reclamat aquest dimecres als estats "examinar en profunditat" l'espionatge amb Pegasus. En un debat al ple de l'Eurocambra sobre l'espionatge dels estats a eurodiputats amb aquest programari, Hahn ha insistit que la Comissió Europea no pot "investigar casos específics" i que són les autoritats estatals les que han de fer-ho. "És competència dels estats garantir la seguretat nacional", ha dit Hahn, tot assenyalant que aquesta protecció de la seguretat s'ha de fer seguint la legislació comunitària. En la seva intervenció, l'eurocomissari ha condemnat "fermament qualsevol accés il·legal a les comunicacions interpersonals".

A més, Hahn ha mostrat la voluntat de l'executiu comunitari de col·laborar amb la comissió especial de l'Eurocambra creada per investigar Pegasus i altres programes d'espionatge.

Aragonès avisa que la gestió de Sánchez "dinamita" la via de la negociació

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat que la gestió del cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb l'espionatge "està dinamitant" la via del diàleg i la negociació. Així ho ha advertit durant la conferència inaugural de les jornades del Cercle d'Economia, que aquest any tenen com a lema 'El moment d’Europa. Esperança política, autonomia estratègica'. Aragonès també ha cridat la Moncloa a crear un "punt d'inflexió" per "reconstruir una confiança mínima" per "reprendre la negociació". El president ha tornat a insistir al govern espanyol que, si "es creu" el diàleg amb Catalunya, ha de "depurar responsabilitats" pel 'Catalangate'.

Més espiats

Aquest dimecres també, el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha afirmat que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó i Damià Calvet i l'aleshores cap de gabinet Ivan Monforte també van ser espiats amb Pegasus. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Puigneró ha dit que no se sap exactament quan van ser infectats els seus telèfons, però sí que va passar abans del juliol del 2020.

El vicepresident ha explicat que quan es va saber el cas del president del Parlament, Roger Torrent, van demanar a l'Agència de Ciberseguretat que analitzés els telèfons d'alts càrrecs del Govern. De les 11 persones voluntàries, s'ha detectat Pegasus en tres casos.