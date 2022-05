Aquest dimarts va saltar l’alerta quan es va filtrar que el Tribunal Suprem dels Estats Units podria anul·lar la sentència que estableix el dret constitucional a l’avortament. Tot i que la decisió judicial no és encara definitiva, ja hi ha qui ha vist en aquesta regressió dels drets de les dones una possibilitat per fer negoci venent les dades de les que han acudit a clíniques d’interrupció de l’embaràs per criminalitzar-les.

El portal ‘Motherboard’ ha descobert una empresa de gestió de dades que, a través de les aplicacions instal·lades al telèfon mòbil, obté la localització de les persones. A través d’aquesta informació poden saber qui visita les clíniques on es practiquen avortaments, quan de temps s’hi mantenen i on van després, així com calcular on viuen. Aquestes dades són després venudes a terceres parts, que poden ser tant companyies d’assegurances assedegades de conèixer l’historial clínic dels seus potencials clients –per a així concedir o negar-los el servei— com entitats públiques.

L’empresa en qüestió és SafeGraph. ‘Motherboard’ va aconseguir contactar-hi i per només 160 dòlars (uns 151 euros) va poder comprar una setmana de dades de localització de més de 600 locals de ‘Planned Parenthood’, una organització sense ànim de lucre que proveeix serveis de salut reproductiva, educació sexual i d’avortament.

No és la primera vegada que SafeGraph està a ull de l’huracà. ‘Motherboard’ també ha pogut veure que aquesta controvertida companyia va rastrejar desenes de milions de mòbils nord-americans i va vendre aquestes dades al Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) per saber si els ciutadans seguien les mesures de confinament. Aquest ens públic, encarregat de lluitar contra la pandèmia de covid-19, va pagar fins a 420.000 dòlars per aquestes dades.

Regressió de l’avortament

El Tribunal Suprem dels EUA –en mans de la majoria conservadora apuntalada per Donald Trump– va assenyalar que l’esborrany filtrat dimarts és «autèntic», però va matisar que és del febrer i no suposa la «posició final» de l’òrgan més important del poder judicial al país, que s’espera entre juny i juliol. La sentència del cas ‘Roe contra Wade’, de 1973, va establir el precedent que va legalitzar l’avortament a nivell federal. Confirmar la seva anul·lació suposaria posar fi a gairebé 50 anys d’aquest dret «fonamental», segons paraules del president Joe Biden.

Tot i així, el dret a la interrupció de l’embaràs viu des de fa mesos una important regressió als estats més conservadors dels EUA. És el cas de Texas, que va il·legalitzar l’avortament a partir de les sis setmanes. Oklahoma es va afegir a aquesta llista l’abril passat, prohibint l’avortament fins i tot en cas de violació i incest sota penes de multes i fins a deu anys de presó. Aquesta criminalització ha forçat algunes dones que viuen en aquests estats –les que s’ho poden permetre– a viatjar a d’altres on l’accés és més fàcil.

És en aquests casos que les dades de localització poden ser clau per identificar les dones que avorten i les clíniques que presten aquest servei. Posar-los cara i nom podria ser una manera de perseguir-les, encara més si el Suprem opta per una prohibició total de l’avortament. Hi ha estats com Missouri que estudien fins i tot prohibir prestar ajuda a altres persones a avortar en altres estats. Així, hi ha precedents per pensar que aquesta eina podria servir com arma perquè els activistes antiavortistes –cristians evangèlics, molts d’ells— rastregin les dones que vulguin avortar i els seus ‘còmplices’. «És una bogeria perillosa tenir clíniques d’avortament i deixar que algú compri el cens per saber d’on ve la gent que les visita», ha explicat l’investigador Zach Edwards a ‘Motherboard’.