L’alcalde de Mariúpol ha explicat aquest dimecres que hi està havent «intensos combats» als voltants de la planta siderúrgica d’Azovstal, un dels últims bastions en què la resistència ucraïnesa s’ha atrinxerat per fer front a l’assalt de les tropes russes, agreujat durant els últims dies. «Hem perdut el contacte amb els nois. No podem saber què està passant allà, si estan fora de perill o no», ha confessat Vadim Boitxenko, en declaracions a la televisió ucraïnesa.

L’alcalde ha afirmat que «l’artilleria pesada, els tancs i la força aèria» estan treballant en l’ofensiva russa, així com «els barcos que s’han acostat» a la costa. La localitat costanera d’Azovstal és davant el <strong>mar d’Azov</strong>. «Al contenir l’enemic» durant setmanes, els últims combatents atrinxerats al subsol de l’enorme complex metal·lúrgic d’Azovstal «han guanyat temps», ha dit.

Tanmateix, en aquests búnquers no només hi ha soldats ucraïnesos. Boitxenko ha remarcat que hi ha «centenars de civils» així com «més de 30 nens que esperen ser rescatats».

Aquest dimarts, un comandant ucraïnès del regiment conegut com <strong>batalló d’Azov</strong> –i discutit per la seva afiliació neofeixista– va assegurar que el Kremlin havia llançat «un poderós assalt» contra la planta, cosa que Moscou ha desmentit aquest dimecres. «No hi ha cap assalt. El comandant en cap va donar públicament d’ordre de cancel·lar qualsevol assalt», ha assenyalat el portaveu rus, Dmitri Peskov, amb referència a les ordres del president Vladímir Putin.