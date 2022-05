El comandant ucraïnès que dirigeix les tropes atrinxerades en una planta siderúrgica de Mariúpol assegura que s’estan entaulant «batalles difícils i sagnants» contra les tropes russes. La planta siderúrgica d’Azovstal és l’últim bastió de la resistència a Mariúpol i prendre la ciutat portuària del sud és un objectiu clau per a Rússia. En aquest context, Moscou ha informat que dijous s’iniciarà un alto el foc de tres dies, però les promeses anteriors sempre han fracassat. Per aquesta raó, Ucraïna és escèptica i el president, Volodímir Zelenski, ha demanat al cap de l’ONU que ajudi a evacuar els ferits de la planta. També en altres zones del país continua l’ofensiva russa, especialment a l’est per establir un «control total» sobre Donetsk i Lugansk.

Després de fracassar en la presa de la capital, Kíiv, en les primeres setmanes d’una guerra que ha causat milers de morts i ha arrasat ciutats, pobles i llogarrets, Rússia ha accelerat els atacs al sud i l’est del país.

«Tardarem temps simplement a treure la gent d’aquests soterranis, d’aquests refugis subterranis. En les condicions actuals, no podem utilitzar equips pesants per retirar la runa. Tot ha de fer-se a mà», va dir el president ucraïnès en relació amb l’evacuación de civils atrapats a l’acereria.

Moscou va declarar la victòria a Mariúpol el 21 d’abril després de setmanes de setge i bombardejos, però la resistència de les forces ucraïneses a Azovstal ha impedit que Rússia prengui per complet la ciutat. Mariúpol és un objectiu important en els esforços de Rússia per aïllar Ucraïna del mar Negre –vital per a les seves exportacions de gra i metalls– i unir el territori controlat per Rússia a l’est del país amb Crimea, presa per Moscou el 2014.

Evacuacions a comptagotes

Les Nacions Unides i Creu Roja han evacuat aquesta setmana centenars de persones de Mariúpol i altres zones. Però s’estima que uns 200 civils, així com combatents ucraïnesos, continuen atrinxerats a la xarxa de búnquers subterranis de l’acereria, segons les autoritats ucraïneses.

Més de 300 civils van ser evacuats dimecres de Mariúpol i altres zones del sud d’Ucraïna en el marc d’una operació conjunta de l’ONU i la Creu Roja, va dir la coordinadora humanitària de l’ONU per a Ucraïna, Osnat Lubrani. Però ningú d’Azovstal era entre el grup, va dir Jens Laerke, portaveu de l’oficina humanitària de l’ONU.

«Temem que hi hagi més civils atrapats allà, no obstant, i estem preparats per ajudar», va dir Laerke en un correu electrònic.