Una frontera militaritzada, en la qual només es permet el pas als ciutadans moldaus després d’una exhaustiva entrevista, separa Transnístria de la resta de l’exrepública soviètica de Moldàvia. Des de 1992, aquest territori de 4.163 quilòmetres quadrats, habitat majoritàriament per russos ètnics, viu en un règim d’independència no reconeguda internacionalment, després d’una guerra d’un any i vuit mesos de durada que va causar milers de morts i que es va convertir en el primer conflicte estimat que va esclatar en l’espai postsoviètic després de la dissolució de l’URSS.

Endinsar-se en cotxe a Transnistria és com fer un viatge al passat d’entre tres i quatre dècades. A tot arreu onegen dues banderes –la local i la insígnia russa– mentre que les estàtues i els bustos de Stalin i Lenin són omnipresents. Les úniques monedes en circulació són el ruble transnistrià, amb uns bitllets amb una textura que s’assembla al plàstic, i el ruble rus. El leu moldau, en canvi, no és acceptat a cap comerç o establiment. El lloc compta amb els seus propis segells de correus i fins i tot amb un prefix telefònic propi en les trucades locals. Els vehicles que realitzen el trajecte entre Chisinau, la capital, i Ucraïna i que travessen Transnístria només són autoritzats a transitar durant unes quantes hores. Esquema conegut El conflicte armat va seguir un esquema que posteriorment es repetiria en llocs com Geòrgia i sobretot Ucraïna. Una minoria ètnica, ja sigui russoparlant, ja sigui que hagi mantingut estrets amb Moscou, se sent desplaçada a causa de la independència de la república exsoviètica a la qual formalment està adscrita i s’aixeca contra la seva autoritat. Aquestes rebel·lions, atiades convenientment des del Kremlin, acaben generant territoris que ‘de facto’ funcionen com a estats independents i que impedeixen que els seus respectius governs puguin iniciar els tràmits per ingressar a l’OTAN, una aliança militar que, d’entrada, no accepta nous estats membres que arrosseguin contenciosos territorials. Això sí, els conflictes armats que van propiciar el naixement d’aquests territoris van incrementar amb el pas del temps la seva mortaldat. Els 3.000 morts a Transnístria es van convertir, un any més tard, en 9.000 en el conflicte que va enfrontar el territori d’Abkhàzia amb l’estat de Geòrgia, i en 14.000 en la guerra del Donbass que va esclatar el 2014.