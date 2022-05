Els 27 països membres de la UE continuaran negociant durant la setmana per intentar aconseguir la unanimitat necessària per prohibir totes les importacions de petroli rus a la UE, sigui cru o refinat, després que aquest diumenge Hongria mantingués les seves reserves en una reunió convocada a Brussel·les a nivell d’ambaixadors per mirar de desbloquejar el sisè paquet de sancions per la guerra a Ucraïna.

La trobada ha acabat sense acord després d’una hora i mitjana de debat en què ha quedat constància que Hongria, governada pel populista ultraconservador Viktor Orban, aliat tradicional de <strong>Vladímir Putin</strong>, manté reserves a la mesura i reclama «més garanties» sobre les alternatives de subministrament o compensacions per trencar amb el flux rus, han indicat diverses fonts diplomàtiques.

Els contactes «a tots els nivells continuaran al principi de setmana» amb l’objectiu d’assolir «al més aviat possible» un acord per tirar endavant el sisè paquet de sancions, afegeixen altres fonts europees, que insisteixen que les qüestions pendents no són tant «polítiques» com «tècniques».

L’embargament

La proposta preveu un embargament a totes les importacions de petroli rus a la Unió Europea per qualsevol via, amb un període de transició de sis mesos en el cas del cru i de vuit per als productes refinats.

L’excepció prevista perquè Hongria i Eslovàquia, més dependents d’aquest petroli, poguessin retardar-ne un any l’aplicació va complicar les negociacions perquè el termini era insuficient a ulls d’aquests països, que volen retardar-lo fins al 2024, i perquè altres socis van demanar aquest tracte diferenciat, una cosa que la República Txeca ja ha aconseguit consolidar al text per a si mateixa.

En tot cas, els europeus mantenen la determinació d’arribar a un acord «a principis de setmana» perquè consideren que les negociacions tècniques i els contactes entre capitals ja han permès «avenços molt importants» i queda concloure el treball que resolgui les reserves dels socis amb gran dependència del subministrament per oleoducte des de Rússia.

Aquesta nova ronda preveu altres mesures com ampliar la llista de persones i entitats sancionades per la seva responsabilitat en els crims de guerra o desconnectar també Sberbank i unes altres dues entitats del sistema bancari Swift, tot i que aquests elements no plantegen esculls en la negociació.